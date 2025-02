Giochi dei bimbi a Carnevale 

Monastir si prepara agli eventi di Carnevale: il Comune, in collaborazione con la cooperativa Passaparola, organizza attività educative rivolte ai bambini dai 3 ai 12 anni, che si svolgeranno il 3 e 4 marzo dalle 9 alle 13 nel Centro di aggregazione di via Nazionale 183. Durante la prima giornata i bambini si dedicheranno alla realizzazione delle maschere dei più noti cartoni animati. Per il Martedì grasso invece è prevista una giornata dedicata alle tradizioni della Sardegna: la cooperativa organizza la classica “sartiglietta di Oristano”, una sfilata in cui i più piccoli potranno vestirsi in maschera, e la pentolaccia che chiuderà la mattinata. Tutte le famiglie interessate possono inviare l’istanza compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet entro venerdì a animazione.monastir@passaparolacoop.it. (y. m.)

