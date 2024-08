Giochi da tutto il mondo per i detenuti 

Quando la solidarietà si trasforma in azione concreta, il mondo sembra offrire un piccolo ma significativo barlume di speranza.È ciò che è successo al carcere minorile di Quartucciu, dove la garante dei detenuti, Irene Testa, ha scatenato grazie a un post sul suo profilo Facebook un’ondata di generosità sorprendente.

L’appello social

Tutto inizia una settimana fa con una delle consuete visite della garante all’istituto minorile, un luogo dove la quotidianità è segnata da routine e limitazioni. Testa, dopo aver parlato con i ragazzi, ha accolto una chiara richiesta: «In questo periodo siamo un po’ annoiati e il caldo non ci permette di giocare all’aperto. Avremmo bisogno di giochi da tavolo, qualcosa per passare il tempo e distrarci. Vorremmo ad esempio il Monopoli».

Una richiesta modesta, ma è stata la risposta a sorprendere tutti. Irene Testa ha deciso di utilizzare i social media per fare un appello. «Ho pensato di chiedere se qualcuno avesse giochi di società inutilizzati che potessero essere donati ai ragazzi», racconta la garante che pur non aspettandosi molto ha avuto in pochi giorni un risultato travolgente. Il suo post è diventato virale, toccando persone e istituzioni vicine e lontane.

Da tutto il mondo

«Dalla Francia e da Roma, da giornalisti e Consiglieri regionali, persone comuni l’ondata di solidarietà è stata palpabile», racconta Testa. «Molti hanno risposto all’appello, inviando giochi, donazioni e persino offrendosi di visitare l’istituto per insegnare ai ragazzi come giocare». Tramite gli acquisti online sono già arrivati diversi giochi da tavolo, qualcuno li ha lasciati addirittura all’ingresso del carcere e a giorni dovrebbe arrivare anche un nuovo biliardino. In un modo così semplice e inaspettato oltre l’alto muro giallo de Su Pezzu Mannu hanno visto nascere un legame inaspettato di supporto e umanità.«L’impatto di questa mobilitazione è stato immediato. I ragazzi dell’istituto hanno ricevuto una varietà di giochi di società», aggiunge la garante, «non è stata solo una donazione di giochi, ma un gesto di umanità e supporto che ha dato ai ragazzi una nuova prospettiva e un motivo per sorridere in questa calda estate».

La felicità

Le reazioni sono state entusiastiche. I ragazzi sono visibilmente felici e grati, e Testa si sente rinvigorita dalla risposta calorosa e dalla generosità inaspettata. «Questo piccolo esperimento mi ha dato fiducia nell’umanità e ha dimostrato che, anche nei luoghi più inaspettati, c’è una comunità pronta a tendere una mano e fare la differenza». E conclude: «Quando la comunità si unisce, possiamo fare miracoli e portare un po’ di luce nelle vite di chi ne ha più bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA