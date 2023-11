Giochi da tavolo per ragazzi: tornei, laboratori e incontri 

Montieri Play entra in scena con la quinta edizione di giochi da tavolo con intento ludico e didattico. Il festival è in programma oggi e domani nel Centro di cultura popolare con incontri, tornei di giochi e attività per le scuole e biblioteche di Santu Lussurgiu, Seneghe, Cuglieri e Bonarcado: «Quest’anno abbiamo raggiunto gli alunni incontrandoli nelle biblioteche e giocando con loro. Nel Montiferru Play le professionalità si incontrano e le persone si formano durante i workshop con i professionisti del settore», spiega Simone Riggio cofondatore della Casa editrice di giochi sardo-ligure “Demoela” e presidente dell’associazione Montiferru Play. Un’edizione dedicata all’arte come spiega Giovanna Manca, vicepresidente di Montiferru Play: «Oggi i bambini si cimentano con alcuni giochi ispirati al mondo dell’arte accompagnati da esperti del settore». «Il Comune sostiene il Montiferru Play perché crede nel valore delle attività di socializzazione», commenta il sindaco Diego Loi.

Oggi alle 9 i laboratori per le scuole, alle 11.30 l’incontro con Forestas e poi la presentazione del gioco “Tzintzula”, alle 15 le finali dei tornei delle biblioteche del Montiferru e alle 18.30 la tavola rotonda “Santu Lussurgiu in gioco”. Domani alle 8.30 il workshop con l’educatore ludico e game-designer Gabriele Mari, alle 12.30 la tavola rotonda “Facciamo un gioco in Sardegna?”, alle 16 il torneo sul calcio “Piantiamo un futuro sportivo”. Gran finale con il gioco spuntino “Coppa Casizolu” alle 17.30.

