VaiOnline
Il caso.
11 agosto 2025 alle 00:26

Giochi chiusi nei parchi «Inaccettabile degrado» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fratelli d’Italia punta il dito contro i giochi off limits nei parchi comunali. «È sufficiente passeggiare nei quartieri per imbattersi in recinzioni e transenne attorno a ciò che dovrebbe essere un luogo di gioco e aggregazione», denuncia il coordinamento cittadino di FdI. «Invece troviamo spazi deserti, spesso lasciati nell’incuria più totale. È inaccettabile che una città come Quartu, ricca di giovani famiglie, non riesca a garantire giochi sicuri e accessibili».

La città - si legge in una nota del coordinamento locale firmata da Nicholas Secci e Nicola Puddu - «ha il dovere di restituire ai bambini il loro diritto di crescere all’aria aperta, in ambienti decorosi e stimolanti. I giochi nei parchi non sono un lusso, ma un investimento sociale. Non possiamo permettere che anche quest’estate passi senza che si sia fatto nulla», concludono.

Dal settore Ambiente ricordano l’appalto in corso, da 350mila euro, per sostituire i giochi dei parchi ormai obsoleti e non più sicuri con altrettanti nuovi e inclusivi, senza barriere quindi. «Un investimento così importante richiede una tempistica di ripristino di qualche mese, anche in considerazione del fatto che molti giochi arrivano da fuori Italia. Le consegne sono in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre», assicurano dagli uffici del Comune. Qualche settimana, quindi, e nei parchi dovrebbero essere disponibili i giochi. «Lunedì l’impresa Avr inizierà a smontare i vecchi e a rimuoverli, e a preparare il terreno per la sistemazione dei nuovi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 