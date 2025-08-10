Giochi chiusi nei parchi «Inaccettabile degrado» 

Fratelli d’Italia punta il dito contro i giochi off limits nei parchi comunali. «È sufficiente passeggiare nei quartieri per imbattersi in recinzioni e transenne attorno a ciò che dovrebbe essere un luogo di gioco e aggregazione», denuncia il coordinamento cittadino di FdI. «Invece troviamo spazi deserti, spesso lasciati nell’incuria più totale. È inaccettabile che una città come Quartu, ricca di giovani famiglie, non riesca a garantire giochi sicuri e accessibili».

La città - si legge in una nota del coordinamento locale firmata da Nicholas Secci e Nicola Puddu - «ha il dovere di restituire ai bambini il loro diritto di crescere all’aria aperta, in ambienti decorosi e stimolanti. I giochi nei parchi non sono un lusso, ma un investimento sociale. Non possiamo permettere che anche quest’estate passi senza che si sia fatto nulla», concludono.

Dal settore Ambiente ricordano l’appalto in corso, da 350mila euro, per sostituire i giochi dei parchi ormai obsoleti e non più sicuri con altrettanti nuovi e inclusivi, senza barriere quindi. «Un investimento così importante richiede una tempistica di ripristino di qualche mese, anche in considerazione del fatto che molti giochi arrivano da fuori Italia. Le consegne sono in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre», assicurano dagli uffici del Comune. Qualche settimana, quindi, e nei parchi dovrebbero essere disponibili i giochi. «Lunedì l’impresa Avr inizierà a smontare i vecchi e a rimuoverli, e a preparare il terreno per la sistemazione dei nuovi».

