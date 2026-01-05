Giochi, calcio e tennis, dodici mesi da urlo 

Tenetevi forte, poltrone comode, frigoriferi attrezzati. Perché il 2026 si preannuncia come uno degli anni più caldi di sempre dal punto di vista sportivo. Un calendario impressionanti, con gli appassionati di calcio che vivranno un’interminabile stagione con il Mondiale tornato alla sua collocazione temporale corretta. Le Olimpiadi invernali, la Formula Uno e il grande tennis, il calcio di casa nostra, il grande volley, il basket al massimo livello. Due le grandi manifestazioni, quindi: le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in calendario dal 6 al 22 febbraio nel nostro Paese, e la Coppa del Mondo di calcio che si disputerà fra Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno al 19 luglio. Con l’Italia? Speriamo.

Il grande tennis, con l’eterno duello fra il nostro Sinner e lo spagnolo Alcaraz, i motori, il ciclismo con Giro e Tour. Insomma, dodici mesi di grande sport, da vivere – per i più fortunati – magari sul posto, in tribuna, nei grandi stadi al coperto.

Gennaio

Si comincia con la Dakar, in pieno svolgimento. La più difficile sfida per auto e moto, gli imprevisti dietro l’angolo: il record di chilometri percorsi in Arabia Saudita sarà quasi eguagliato. Tutto in piena Coppa d’Africa di calcio, in Marocco, con il Senegal grande favorito.

La neve: ecco le tappe più importanti di sci alpino di Coppa del Mondo tra Madonna di Campiglio e Schladming. Il tennis inaugura la stagione con il primo Slam, l’Australian Open dal 18 gennaio al 1° febbraio. Attenzione all’infortunio di Alcaraz, che potrebbe tenere fuori dalla prima grande prova dell’anno il numero 1 del mondo. L’Italia tifa per Sinner, che si sta allenando con cura fra Dubai e Monte Carlo.

Anche il ciclismo si muove in Australia con il Tour Down Under.

Febbraio

Le Olimpiadi tornano in Italia. Manca un mese al via: dal 6 al 22 febbraio Milano e Cortina ospiteranno i Giochi invernali, a seguire subito i Giochi Paralimpici dal 6 al 16 marzo. Una parata di stelle fra neve e ghiaccio: le gare sono in programma a Milano, Cortina, Valtellina (Livigno) e Val di Fiemme.

In giro per il mondo da non perdere l’8 febbraio il Super Bowl di football americano, nel rugby il 5 febbraio comincia il Sei Nazioni maschile, mentre Formula 1 e MotoGP entrano nella fase finale dei test.

Marzo

Parte la primavera dello sport. Formula Uno – Qatar – e MotoGP – Thailandia – accendono i motori per i primi Gran Premi stagionali, l’atletica assegna i titoli dei Mondiali indoor. Il tennis si sposta negli Stati Uniti con i grandi Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Le classiche del ciclismo ci appassioneranno: Strade Bianche, Parigi-Nizza, Tirreno-Adriatico e soprattutto la Milano-Sanremo (21 marzo). Si chiude la Coppa del Mondo di sci.

Aprile

Super ciclismo con le grandi classiche del Nord Europa: Giro delle Fiandre (5 aprile), Parigi-Roubaix (12 aprile) e il trittico delle Ardenne. Il tennis, finalmente, ci riporta sulla terra rossa con i tornei 1000 di Monte Carlo dal 5 al 12 aprile e Madrid, mentre i motori proseguono tra Formula 1 e MotoGP.

Maggio

Uno dei mesi più caldi, sportivamente parlando, Primo grande appuntamento di ciclismo con il Giro d’Italia dal 9 al 29 maggio, partenza a Nessebar, in Bulgaria, e arrivo epico a Roma. Il tennis fa decollare gli Internazionali di Roma dal 28 aprile al 17 maggio, l’unico grande torneo che manca ancora a Sinner. Poi tutti al secondo Slam, il Roland Garros a Parigi (24 maggio-7 giugno). Nel calcio spazio alle finali di Champions League, Europa League e Conference. Come ogni anno, basket e volley assegnano i titoli italiani.

Giugno

L’11 giugno prende il via la Coppa del Mondo di calcio, un mese di grandi partite, con la speranza che l’Italia riesca a qualificarsi dopo due disastrosi fallimenti. Intanto il ciclismo propone il Giro di Svizzera, l’atletica ci regala la Diamond League e il tennis si sposta nel suo giardino incantato, l’erba di Wimbledon (29 giugno-12 luglio). Da non perdere i bollenti Gran Premi di Formula 1 a Monte Carlo e MotoGP: Ungheria, Repubblica Ceca e Olanda.

Luglio

Il mese del Tour de France (4-26 luglio) richiama l’attenzione sul grande ciclismo, mentre a Wimbledon entra nel vivo la seconda settimana. Attenzione al volley, con le finali di Nations League.

Agosto

L’atletica celebra gli Europei di Birmingham (10-16 agosto), il tennis si sposta fra Canada e Stati Uniti con i Masters di Toronto, Montreal e Cincinnati. Nella seconda metà del mese, la ripartenza di Premier League e Serie A di calcio. Nel ciclismo partono la Vuelta e il Tour de France femminile.

Settembre

Via ai Mondiali su strada per il ciclismo in Canada dal 20 al 27 in Canada, mentre il basket celebra i Mondiali femminili a Berlino e il volley ci regalerà gli Europei maschili e femminili, l’Italia protagonista. Il calcio entra nella fase a gironi della Champions League, i motori non si fermano mai.

Ottobre

Una delle ultime corse di ciclismo sarà il Giro di Lombardia, nella prima metà del mese il tennis si sposta sui ricchissimi tornei asiatici, mentre judo e ginnastica assegnano titoli mondiali. Sulle nevi, a Sölden, si apre la nuova Coppa del Mondo di sci alpino.

Novembre

Tutti all’Inalpi Arena di Torino per le Atp Finals, quindi senza pausa ecco la Coppa Davis. Formula 1 e MotoGP ci diranno chi sono i re della stagione, mentre maratone, rally e triathlon completeranno un calendario ricchissimo.

Dicembre

I grandi eventi indoor. Il nuoto assegna i titoli ai Mondiali in vasca corta di Pechino (3-20 dicembre), la pallamano femminile celebra il suo Mondiale e la Formula 1 cala il sipario con il Gran Premio di Abu Dhabi (6 dicembre). Un anno memorabile, allacciate le cinture.

