Giochi, balli e musica per i bambini nella grande festa dell’Acquaparty 

Musica, balli, giochi d’acqua e attrazioni per i più piccoli: domani dalle 17,30 gli impianti sportivi comunali ospiteranno l’Acquaparty, iniziativa promossa dal Comune di Sant’Andrea Frius in collaborazione con la Pro Loco Frias. L’appuntamento sarà animato dallo staff di Let’s Rox Animazione, impegnato nel tour per i 27 anni di attività.

Il programma prevede musica, danza, effetti speciali e momenti di intrattenimento dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Non mancheranno le attrazioni acquatiche e le attività curate da So Much Fun, pensate per trasformare il pomeriggio in una festa estiva. Per partecipare sarà necessario il costume da bagno, così da prendere parte ai giochi e alle iniziative. L’evento punta a offrire ai bambini un’occasione di svago e socialità durante le vacanze, coinvolgendo anche genitori e accompagnatori in un appuntamento aperto alla comunità. Una proposta pensata per riunire residenti, famiglie e visitatori in un clima di allegria. (s. m.)

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