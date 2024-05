Giochi, attrezzi e un labirinto nel parco 

Per anni è stato uno spazio completamente trascurato e dimenticato. Poi si è cominciato a occuparsi dello sfalcio periodico dell’erba per una questione di sicurezza e decoro, ma i suoi cancelli sono comunque sempre rimasti chiusi al pubblico. Ora per il parco di Villa Boldetti, a Iglesias, ci sono finalmente dei progetti: la città, entro il prossimo settembre, potrà finalmente disporre di un nuovo e importante polmone verde accessibile a tutti i cittadini.

Come sarà

Ad annunciare l’inizio dei lavori di riqualificazione del parco di Villa Boldetti è l’assessore con deleghe all’ambiente e all’arredo urbano: «Sono partiti gli interventi che permetteranno di riqualificare uno spazio finora inutilizzato e che rappresenterà per la comunità un nuovo luogo di svago, simile a quello che al momento rappresentano i giardini pubblici», spiega Francesco Melis: «I progetti in atto intendono fare dell’area verde anche un luogo di aggregazione. Saranno predisposti diversi giochi utili alle attività ludiche dei più piccoli, e fra questi una delle novità più rilevanti è rappresentata dalla creazione di un labirinto costruito e disegnato interamente da dei cespugli». Sono previsti anche dei percorsi di benessere, e inoltre l’area verrà dotata di attrezzature destinate agli amanti delle attività fisiche: «I cittadini avranno la possibilità di prendersi cura della propria salute in un contesto immerso nel verde», prosegue Melis.

Fondi dalla Regione

Il parco di Villa Boldetti è collocato fra via Trexenta e via Cattaneo, a pochi passi dal centro storico, in una posizione facilmente raggiungibile. Per poterlo riqualificare è stato necessario richiedere dei finanziamenti regionali attinenti le aree verdi presenti nei centri urbani: «Ogni anno – precisa l’assessore – richiediamo questi specifici fondi per cercare di recuperare delle aree altrimenti inaccessibili. Un esempio è la riqualificazione avvenuta due anni fa del parco di via Torricelli. La cifra arrivata per il parco di Villa Boldetti è intorno ai 100 mila euro e contiamo di terminare i lavori entro la fine dell’estate. È importante riuscire a restituire alla popolazione uno spazio decisamente suggestivo e che potrà essere reso fruibile a tutti, quotidianamente».

