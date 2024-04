Giochi anti trauma in parchi e giardini 

Aree gioco più moderne e sicure a Monserrato. Gli uffici dell'assessorato all’Ambiente hanno avviato i lavori nei giardinetti di via del Redentore, per la sostituzione dei giochi con quattro pannelli sensoriali dove sono raffigurati un labirinto, un tris e un abaco, e due casette interattive. Non solo, sempre nell’area gioco, le sedute di muratura saranno sostituite da altre colorate di plastica e i muretti posteriori saranno ricoperti con materiale anti trauma.

Nel Piano del verde che nelle prossime settimane verrà portato in Consiglio comunale per l’approvazione, c’è un ampio capitolo dedicato proprio alle aree gioco, comprese quelle all'interno delle scuole. «La sicurezza è il primo elemento da tenere in considerazione e proprio per questo sono stati sostituiti i giochi dei giardini di via Del Redentore», dice l’assessora Paola Piroddi. «Quelli che abbiamo sostituito sono in manutenzione presso una ditta autorizzata e una volta riparati verranno sistemati nel parco dell'ex cimitero in modo da completare gli spazi giochi dedicati ai bambini. La manutenzione ordinaria periodica delle aree ludiche e dell’arredo urbano nei parchi e nelle aree pubbliche dovrà essere assicurata dall'azienda che parteciperà alla gara d'appalto triennale per la gestione del verde a Monserrato, che è in via di ultimazione».

Il sindaco Tomaso Locci ribadisce: «La sicurezza dei bambini è fondamentale e i giochi a molla non la garantiscono, perciò li stiamo cambiando con altri moderni e sicuri».

