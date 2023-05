Giochi al mare e inclusività, il campo estivo con i disabili 

Un’estate al mare fra giochi e inclusione per bimbi e ragazzi. L’iniziativa - in partenza fra tre settimane - nasce dalla collaborazione tra Comune e associazione Giocaus Impari, con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Si parte il 19 giugno e si prosegue sino ad agosto, nello stabilimento Passaggio a Nord Ovest: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11,30, un appuntamento gratuito con sport, attività di fitness e giochi ricreativi, specificamente pensati per includere bimbi e ragazzi in situazione di disabilità e fragilità, e per promuovere la cultura dell’integrazione.

Partendo da gioco, sport e inclusione, si realizzerà anche un camp estivo rivolto a bimbi e ragazzi fino ai 14 anni, con lo scopo di diffondere la cultura dell’inclusività. Il programma - spiegano dal Comune - è aperto a tutti i cittadini e volontari che vorranno offrire il loro contributo.

«Sosteniamo con convinzione questa iniziativa che valorizza l’importanza dell’inclusione, un diritto che troppo spesso viene snobbato e che invece garantisce anche ai più svantaggiati la possibilità di godere appieno della vita e degli spazi di una comunità, a prescindere dalle propria abilità fisiche e psichiche», commenta l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni. «Il progetto Giocaus Impari” funge appunto da stimolo affinché la cittadinanza, in particolare la porzione più giovane, abbia modo di conoscere le persone più fragili in un contesto ludico, e possa accoglierle anche nella vita di tutti i giorni».

