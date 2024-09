Giocava con gli amichetti Muore a dieci anni schiacciato dalla porta 

«Non vi fermate! È l’unico figlio che ho!». Il grido straziante di una madre si alza dal campo di calcio Raimondo Meledina, quartiere di San Nicola, Ozieri. Medici e sanitari stanno tentando di rianimare con il defibrillatore la sua creatura, Gioele Putzu, 10 anni, che 40 minuti dopo smette di respirare, schiacciato da una porta di calcetto. Sono le 18.30, a distanza ormai di quasi un’ora dal principio della tragedia che ha sconvolto due comunità, la logudorese, scenario della vicenda, e quella di Olbia, dove il piccolo viveva con la mamma, Antonella Casula, e il padre Ivan Putzu, noto barman. Città gallurese lasciata per trovare i nonni e magari vivere la festa patronale in programma fino a oggi.

Gioco fatale

Ma Gioele preferisce entrare con gli amichetti nel campo di calcio, una superficie regolamentare per i grandi che si può restringere, a favore dei più piccoli, con due porte di dimensioni ridotte. «In teoria - dice la deputata ozierese, Barbara Polo, accorsa sul posto - non era consentito accedervi». Ma il campetto è magico, i bimbi sono lì e giocano, finché Gioele viene travolto dalla traversa, a cui forse si era appeso, e colpito sul petto. Prima sviene, poi riesce ad alzarsi, crollando di nuovo dopo poco, stavolta senza muoversi più. L’allarme parte subito, il 118 si materializza in breve con la medicalizzata. Si solleva in volo l’elisoccorso da Alghero, il Mike 4 dell'Areus, che atterra in campo mentre l’area verde si riempie di carabinieri, di parenti, tra cui il nonno materno Matteo, ex poliziotto. Arrivano i vicini, il parroco, il sindaco Marco Peralta e alcuni componenti della giunta insieme all’onorevole Polo. Il cuore di Gioele non batte più, spento dal peso della porta, soffocato da un trauma toracico fatale. Antonella, insegnante di scuola materna, spera fino all’ultimo nel massaggio cardiaco, nelle scosse elettriche del defibrillatore, in un miracolo ma, alla fine, deve arrendersi: suo figlio è morto. «Non ho mai assistito - dice Polo - a nulla di più straziante nella mia vita». Il dramma acuisce le sensazioni perché quando i militari capovolgono l’altra porta il rumore è tale da far venire i brividi e rivelare tutto il peso della struttura abbattutasi sul corpicino di Gioele. E mentre il cadavere del piccolo viene portato via sul posto giungono anche gli operatori dello Spresal per la valutazione dell’accaduto su cui indagano i carabinieri su disposizione della pm, Maria Paola Asara.

L’autopsia

La magistrata potrebbe ordinare già da domani l’autopsia sul bimbo in modo da far luce sulle cause del decesso. Intanto il dramma non spegne la festa, organizzata dall’associazione Beata Vergine del Rimedio, a cui ha partecipato Fedez, né le autorità ne hanno disposto lo stop per l’assenza di motivi di ordine pubblico. Solo un minuto di silenzio a ricordare l’accaduto e, oggi, un ridimensionamento di quanto programmato che si limiterà a messa e processione; nel frattempo il concerto del pomeriggio verrà annullato. E mentre la giustizia comincia a muovere i primi passi, restano le lacrime per una scomparsa assurda. «Difficile crederci - dichiara il maestro di judo Angelo Calvisi - ieri Gioele era in palestra a Olbia per il solito allenamento». Cintura arancione, frequentava il Kan Judo da cinque anni, e nel 2024 aveva già disputato tre gare, tra cui quella di Arborea dove aveva conquistato la medaglia di bronzo. «Ma quello che ricordo di lui era l’affettuosità, il suo essere sempre sorridente». Come lo spiegherà agli altri bambini? «Non lo so. In 52 anni di judo è la prima volta che vivo una tragedia simile».

