Barumini.
19 febbraio 2026 alle 00:48

Giocattoli e reperti archeologici a Casa Zapata e Centro Lilliu 

Abituati a viaggiare nel tempo tra i millenni grazie ai reperti nuragici, a Barumini, nei poli museali, si può intraprendere un viaggio differente: a Casa Zapata, fino a fine mese tra i giocattoli della Collezione Fontana. Ma non solo. Nel Centro Esposizioni Lilliu, in vetrina, altre tipologie di reperti esposti fino alla fine di giugno. A Casa Zapata, il percorso narrativo, aperto dalle 10 alle 17, è arricchito da foto e video d’epoca e da pannelli tematici che mettono a fuoco alcuni grandi temi insiti nella storia del giocattolo e del suo rapporto con il bambino, le differenze tra il gioco del fanciullo e della fanciulla, la precoce assegnazione di ruoli in base al sesso o alla posizione nella società, o le caratteristiche del mercato che sta alle spalle di questo tipo di produzioni.Al Centro Lilliu è visitabile la mostra “Dal patrimonio depredato al patrimonio restituito”. Attraverso oggetti archeologici, immagini e documenti d’archivio, all'interno delle bacheche si trova un percorso fatto di beni recuperati da chi li aveva sottratti in maniera illecita, restituiti alla comunità grazie alla sinergia tra il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, le Soprintendenze, la direzione dei Musei della Sardegna, i musei archeologici di Cagliari, il Sanna e l’Asproni e gli Archivi di Stato. (g. g. s.)

