Giocatori speciali al circolo di bocce 

Lo sport si conferma strumento di integrazione, benessere e crescita sociale. Presso le strutture del Circolo bocciofilo di Arborea si sta svolgendo con grande successo un corso di avviamento alle bocce riservato agli ospiti di “Casa Amica” Terralba, centro diurno che accoglie e supporta persone con disabilità, problematiche neurologiche e psichiatriche.

L’entusiasmo

L’iniziativa coinvolge dodici dei diciannove utenti della struttura. Un gruppo eterogeneo per età, composto da uomini e donne provenienti da Terralba e Marrubiu, che hanno accolto questa opportunità con uno straordinario entusiasmo e con grande voglia di mettersi in gioco. A guidare gli incontri è l’esperto tecnico federale Antonio Piras, che già in passato aveva svolto a Ghilarza corsi simili e che è anche istruttore giovanile e scolastico. «Stanno dimostrando una grande passione – afferma Piras – un’attenzione costante e un impegno davvero esemplare. Il gioco delle bocce rappresenta un’opportunità preziosa per stimolare la concentrazione e offrire un’occasione concreta per trascorrere il tempo libero in modo sano e stimolante».

L’obiettivo

Viva soddisfazione è espressa anche da Cristina Manca, responsabile di “Casa Amica”: «Questi momenti di aggregazione sono fondamentali per i nostri ospiti – sottolinea la responsabile della struttura che oispita diciannove persone –. Uscire dalla routine della struttura per vivere esperienze esterne favorisce la socializzazione e incentiva un percorso di crescita personale».

Il futuro

L’auspicio di organizzatori ed educatori della struttura è che questo progetto possa continuare nel tempo e rappresentare l’apripista per ulteriori corsi e discipline sportive che consentano di avvicinare le persone con disabilità ad attività in grado di favorire l’integrazione sociale e che consenta loro di coltivare un interesse utile dal punto di vista della crescita personale.

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