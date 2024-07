Giocatori e Leghe contro la Fifa «Calendari saturi» 

Ormai è guerra aperta tra Fifa e leghe calcistiche europee: al centro della battaglia i calendari intasati dai troppi tornei, per ultimo il Mondiale per club previsto la prossima estate. Insomma, si gioca troppo e i protagonisti (i giocatori in primis) si sono stancati.

Così l’associazione delle Leghe Europee e la Fifpro Europa (il sindacato internazionale dei calciatori) hanno presentato un reclamo alla Commissione Europea contro il presunto abuso di posizione dominante della Federazione internazionale. «La Fifa ha costantemente rifiutato di includere le leghe nazionali e i sindacati dei giocatori nel suo processo decisionale», è scritto nella nota, «e ora il calendario è oltre il punto di saturazione. È diventato insostenibile per le leghe nazionali e un rischio per la salute dei giocatori». Ne consegue che «l’azione legale è l’unico passo responsabile per proteggere il calcio e la sua forza lavoro dalle decisioni unilaterali della Fifa, che viola il diritto della concorrenza dell’Ue e costituisce in particolare un abuso di posizione dominante».

Altrettanto dura la replica della Fifa, secondo cui «il calendario attuale è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Fifa, composto da rappresentanti di tutti i continenti, compresa l’Europa, dopo una consultazione completa che ha incluso la Fifpro e gli organi di lega. Alcune leghe in Europa - esse stesse organizzatrici e regolatrici delle competizioni - agiscono con interesse commerciale, ipocrisia e senza considerazione per tutti gli altri nel mondo. A quanto pare questi campionati preferiscono un calendario ricco di amichevoli e tournée estive, che spesso comportano lunghi viaggi in tutto il mondo».

Il mondo del pallone ribolle, e sono attesi scontri anche in Italia. Dopo l’incontro privo di risultati di lunedì in Figc, la Lega Serie A ha convocato per venerdì una nuova assemblea dei club: si parlerà di elezioni (convocate per il 4 novembre ma a rischio rinvio) e del riequilibrio del peso decisionale delle singole leghe professionistiche, soprattutto alla Serie A, in sede di votazione. Discussione non procrastinabile dopo l’approvazione definitiva in Senato, del decreto legge Sport che contiene l’emendamento Mulé dedicato proprio a quella redistribuzione.

