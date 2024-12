Giocatori e allenatori squalificati, dirigenti inibiti e partite perse a tavolino 

Componenti delle società calcistiche che entrano in campo pur non essendo in distinta, insulti agli arbitri, botte in campo. E conseguenti decisioni del Giudice sportivo. In Eccellenza il dirigente Carlo Enrico Mentasti dell’Ossese è stato inibito sino al 12 febbraio per aver avvicinato, ingiuriato e offeso il direttore di gara (secondo quanto contenuto nel referto). Nella stessa categoria sconteranno 4 turni il giocatore Nicolas Brunazzo Gonzalez del Villasimius (espulso perché accusato di aver insultato l’arbitro dopo un fischio non gradito) e due Antonello Mancosu, allenatore in seconda del Villasimius, per alcune frasi offensive di «esigua portata offensiva» all’arbitro.

Il Prima categoria è stata disposta la sconfitta a tavolino 0-3 per il Settimo nel match col Tertenia terminato al 90’ sul 2-2: la squadra di casa ha schierato un giocatore non tesserato. Un po’ di tensione nel match tra Posada e Siligo finito 0-3: in base a quanto segnalato dall’arbitro, il giocatore Pasquale Budroni (degli ospiti) dopo una punizione assegnata agli avversari ha tentato invano di colpire un avversario e provocato la reazione di Vittorio Luca Deledda, della squadra di casa, che lo ha raggiunto e colpito con un pugno sulla guancia; Budroni a quel punto ha reagito e colpito Deledda con un pugno al labbro facendolo sanguinare. Risultato: il primo sconterà quattro turni, il secondo tre. Nel campionato Allievi regionali Under 17 il Giudice sportivo ha inflitto una qualifica di quattro gare a un giocatore della Cos, responsabile di aver ingiuriato «insistentemente» l’arbitro a fine gara, e di tre a un calciatore del Latte Dolce, il quale (in base al referto) ha colpito al volto con un pugno un avversario facendolo cadere.

Relativamente ai match del weekend del 7 e 8 dicembre erano stati squalificati in Eccellenza l’allenatore Roberto Bavaro del Porto Rotondo (cinque turni per aver «rivolto più volte espressioni irriguardose e offensive al direttore di gara») e in Promozione il calciatore Andrea Marco Carte del Bonorva (4 turni per gli insulti e il lancio del pallone contro l’arbitro) e Juan Rubio Vera dell’Atletico Bono: 6 gare per aver tentato di colpire con un pugno al volto un avversario senza riuscirci (per l’intervento dei compagni) e poi, espulso, aver ingiuriato l’arbitro e tentato di avvicinarglisi («minaccioso») prima di calciargli contro un pallone «da circa 20 metri» senza colpirlo. In Seconda categoria 8 i turni per Gianluca Locci dell’Osini che, convalidato un gol ai rivali, ha spinto l’arbitro per poi afferrargli il braccio per pochi secondi senza tuttavia «provocargli dolore e conseguenze».

