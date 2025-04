Giocatore, arbitro e studente al liceo 

Calciatore e arbitro, sportivo e studente. Alberto Calamida ha 17 anni, è di Cagliari, è iscritto al Liceo sportivo Michelangelo e contemporaneamente veste la doppia divisa di giocatore e direttore di gara: fa parte della Mediterranea, squadra di calcio a 5 che milita in Serie C2, e usa il fischietto nei match di calcio a 11. In genere in Prima categoria, di recente anche nella sfida del torneo dei Giovanissimi nazionali tra Cagliari e Cremonese. Intanto ha segnato 7 reti tra coppa e campionato col suo club e Gian Marco Serra, tecnico della Rappresentativa di calcio a 5 Under 19, lo ha convocato per il Torneo delle Regioni in corso in Emilia Romagna.

La settimana

Tanti sacrifici e tante rinunce ma anche tanti lati positivi. «Il lunedì mi alleno con la Rappresentativa, il martedì e il mercoledì con la mia squadra, il giovedì vado a correre, il venerdì gioco, il sabato e la domenica arbitro», spiega il ragazzo, «non sarei sincero se dicessi che è semplice e non stancante, ma le soddisfazioni che sto raggiungendo ripagano di tutto. Le rinunce per ora non pesano, anche se non è bello vedere gli amici uscire mentre io sono impegnato a studiare, allenarmi e girare l’Isola anche in settimana per seguire i raduni e le riunioni dell’Aia».

La crescita

Sacrifici che in questa stagione sono stati ben ripagati. A dicembre Calamida da arbitro sezionale di Cagliari è passato a diventare regionale. Un mese dopo è stato chiamato per la prima volta nella Rappresentativa sarda del calcio a 5. «Non mi sembrava vero», ammette, «per me era già un sogno fare un solo allenamento. Sinceramente non credevo di essere all’altezza ma allenandomi al massimo ho preso fiducia in me stesso e adesso sono onorato e molto emozionato di essere nei 12 che rappresentano la mia regione in un torneo così importante. Sarò anche vice capitano e darò il massimo insieme ai miei compagni». A inizio anno Alberto aveva deciso di lasciare il calcio giocato per paura di non riuscire a conciliarlo con l’arbitraggio. Si è inserito allora nel calcio a 5 e, pur essendo il più piccolo, ha trovato «una famiglia» e il tecnico Diego Marroccu, che gli ha dato fiducia. «Ha creduto in me sin dal primo giorno aiutandomi a migliorare», sottolinea.

Aia e famiglia

Ora, vista la sua esperienza, incoraggia i coetanei a non arrendersi. «Fare sport può essere un passo importante verso la crescita personale e sociale. Non è solo un’attività fisica ma un vero e proprio veicolo di sviluppo che offre opportunità per migliorare se stessi e costruire relazioni significative con gli altri». Infine il ringraziamento «ai colleghi arbitri e al presidente di sezione Andrea Melis, il mio secondo padre, che mi ha sempre dato forza e ha creduto in me dall’inizio. Ringrazio la mia famiglia, che dal primo giorno mi ha supportato in tutto non lasciandomi mai solo, e i miei nonni, che sono sempre nel mio cuore e ai quali dedico tutto il mio percorso di crescita».

