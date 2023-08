Giocate fortunate in tabaccheria 

Settimana fortunata per due guspinesi, clienti della tabaccheria e ricevitoria di Laura Pili, in via Cagliari, dove già in passato erano state registrate due grosse vincite dai giochi delle lotterie nazionali.

La prima gioia martedì scorso, quando a spezzare la monotonia è stato un gratta e vinci da venti euro che ha portato nelle tasche della fortunata cliente 100.000 euro. È quindi stata grande la sorpresa quando sabato, dopo l'estrazione serale del SuperEnalotto è registrata una vincita decisamente importante, 23.506 euro, tra le più alte registrate in Sardegna.

zSiamo contenti per loro, due clienti occasionali, di Guspini, che hanno scelto evidentemente il momento e il posto giusto per tentare la sorte», ha affermato la titolare Laura Pili.

