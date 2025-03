Giocare a guardie e ladri in questo universo digitale 

Ai confini degli universi digitali ci trattiene la paura. Peggio che la selva oscura di Dante. Ma quelli ci accerchiano, perché la tecnologia ha gambe proprie e procede, che noi le stiamo appresso oppure no. Con tutta probabilità, l’Intelligenza artificiale sostituirà gli esseri umani nella stragrande maggioranza dei mestieri così come li conosciamo oggi, e allora, che cosa ci rimarrà da fare? Beh, rassicura Gianni Giugnini, sicuramente troveremo il modo di riempire il tempo, e anche di essere felici.

È sua l’idea di una lezione su criptovalute, web.3 e universi digitali per l’Università di Aristan, che si terrà domani a Cagliari, alle 19.30, nell’aula magna del Seminario arcivescovile, in via Monsignor Cogoni. Per l'Università della Felicità, fondata nel 2012 da Filippo Martinez, carismatico artista di Oristano, il pubblicitario ha concepito la conferenza: “Guardie e ladri. Ai confini degli universi digitali”. La condurrà insieme con Massimo Simbula, avvocato di Cagliari, fra i massimi esperti italiani di diritto delle criptovalute, e Carla Monni, originaria di Orune, fondatrice di “Monniverse”, una piattaforma originale che opera nel campo dell'animazione combinando creatività e tecnologie avanzate.

«Ci interrogheremo», spiega Giugnini, «sul significato e sulla bellezza dei nuovi universi digitali, che sovvertono le regole a cui siamo abituati, costringendoci a guardare il mondo da una diversa prospettiva». Che è quanto fanno filosofi e poeti, in maniera più innocua, forse. Averne paura non aiuta, nemmeno resistergli. È un mondo nuovo, conoscerlo e governarlo è ciò che possiamo fare, consiglia il pubblicitario di origini oristanesi, con una lunga carriera nel campo della comunicazione e del marketing. Così nuovo che per comprenderlo non si possono usare le logiche del passato. Se disciplinarlo è necessario, come già fa l’AI Act (il regolamento europeo dell’intelligenza artificiale), meglio desistere dalla tentazione di imbrigliare del tutto una cosa così sfuggente e flessibile come le innovazioni tecnologiche. Il gioco del “guardie e ladri” non giova. Il cambiamento è più in profondità. Il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, i diritti e i doveri: sono queste stesse categorie a essere messe in discussione dagli universi digitali. Per questa ragione ci sta una lezione così nell’ateneo che privilegia l’approccio umanistico alle questioni esistenziali. Anche se Giugnini, Simula e Monni, parleranno di monete digitali, blockchain e di NTF (certificati digitali che attestano la proprietà e l’autenticità di un contenuto virtuale). La tecnologia può sostituire la forza lavoro umana, ma spetta agli umani dare una cornice di senso ai prodotti tecnologici. Uno sarà “l’AristanCoin", la criptovaluta umanistica di Aristan, che, subito dopo il conio, verrà investita per finanziare la creazione di “Pirifrillo”, l’avatar che sventola sulle bandiere dell’Ateneo.

Come le altre volte, i docenti saranno accompagnati sul palco dalla Banda Musicale di Monastir diretta da Alessandro Cabras; e Giacomo Serreli introdurrà la performance d el chitarrista Alex Pitzolu. Chiuderà l’incontro la sintesi di Silvano Tagliagambe e il gong di Antonio Palmas.

