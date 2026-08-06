Gioca numeri a caso e vince un milione 

La dea bendata ha fatto sosta nel Guilcier. Un colpaccio da un milione di euro con una giocata di appena un euro al MillionDay, il gioco di Lottomatica che consente di incassare appunto sino ad un milione di euro centrando la combinazione esatta di 5 numeri che vanno da 1 a 55. Ed è quanto è accaduto alla tabaccheria Omodeo, a Ghilarza, nel centro commerciale all’uscita del paese.

In ricevitoria

In un primo momento in tanti hanno infatti pensato si trattasse di uno scherzo, ma invece è tutto vero. La vincita è reale ed è stata fatta con una giocata che è costata meno di un espresso e che di fatto, inevitabilmente, cambierà la vita della fortunata. Già perché è già partita la caccia al vincitore, ma con tutta probabilità stavolta la dea bendata ha baciato una donna. Lo conferma il figlio del titolare della tabaccheria dove si è registrata la clamorosa vincita, mettendo a segno un colpaccio che in queste proporzioni nel Guilcier non si era mai registrato. «Mi sono accorto solo questo pomeriggio (ieri, ndc ) che la vincita era stata giocata da noi il 5 agosto ed era relativa all’estrazione delle 13. È la prima volta che fanno una vincita così importante. In passato è capitato che qualcuno vincesse cifre come 10mila euro con i Gratta e Vinci, ma mai una cosa del genere», spiega Mirko Deiana, 27 anni. «Credo di aver capito anche chi può essere la vincitrice: una persona di zona, del Guilcier. Dovrebbe essere di Abbasanta, sui 45-50 anni. È una donna che gioca spesso da noi piccole cifre come questa e spesso capita anche che non si accorga di aver vinto e lo scopre quando si avvicina per la giocata successiva. Quindi non so nemmeno se si è resa conto di essere lei la vincitrice. Ha giocato dei numeri casuali, dati dalla macchina. Spero ne faccia buon uso».

Sindache incredule

Stupite anche le sindache di Ghilarza e Abbasanta. Mai avrebbero immaginato che la fortuna potesse baciare così il Guilcier. «Sono rimasta spiazzata», ammette la prima cittadina di Ghilarza, Eugenia Usai. «Forse in zona una vincita così alta non si è mai verificata prima. Speriamo che chi ha vinto faccia buon uso dei soldi e riesca a reggere uno sconvolgimento così importante nella propria vita. E poi magari speriamo possa esserci qualche ritorno per il territorio». Pensiero simile quello della collega di Abbasanta, Patrizia Carta: «Auspico che chi ha vinto trascorra una bella giornata e tante così con la propria famiglia. E perché no, che aiuti anche qualche persona che ha bisogno». Intanto prosegue la caccia alla vincitrice.

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