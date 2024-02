Gioca il Cagliari, salta il mercatino: l’ira degli operatori 

Da più di quattro anni è uno degli appuntamenti domenicali più frequentatati dai cagliaritani: al parcheggio Cuore, a Sant’Elia, ogni domenica arrivano migliaia di persone per un tour tra banchi di alimentari freschi e bancarelle che vendono indumenti (anche usati) e oggetti di ogni genere. Oggi, però, vista la concomitanza della partita casalinga del Cagliari con il Napoli (inizio ore 15) il mercato non si terrà. Per ragioni di ordine pubblico, infatti, agli operatori è stato chiesto di ritirare tutto e liberare l'area entro le 12. «Impossibile per quell’ora», dice Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti che gestisce il mercato Cuore. «Perché mezzogiorno per il mercato è un’ora di punta, quando cioè la gran parte delle persone sta facendo gli acquisti. Per questo motivo abbiamo chiesto di poter spostare l’orario di chiusura alle 13 ma ci è stato negato per motivi di sicurezza», aggiunge. «Non vogliamo fare polemiche», avverte Medda, «però una cosa è certa: dovrebbe essere ripensato il sistema e permettere di far vivere il mercato Cuore anche nelle giornate in cui gioca il Cagliari». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA