Gioca e vinci una sera con Bob Sinclar 

Un gioco per giocare ancora (ballando). Ha preso il via ieri sera ed entra nel vivo oggi il contest quotidiano su Radiolina che permetterà ai vincitori di aggiudicarsi i biglietti per partecipare gratuitamente al grande show di uno dei più famosi dee jay e producer del mondo: quel Bob Sinclar che lunedì 24 aprile sarà l’ospite principale della prima edizione di “Liberaci. Freedom spring fest” alla Fiera internazionale di Cagliari all’interno dell’Opera Music Forum.

I programmi coinvolti

L’appuntamento per aggiudicarsi i tagliandi è oggi su Radiolina (media partner dell’evento) dalle 12.30 con “La Strambata” condotto da Mariangela Lampis in occasione della rubrica curata dai social media manager Luca Abozzi e Fiorenzo Asuni, il bis domani dalla stessa ora. Altra opportunità dal lunedì al sabato (sino al 17 aprile) alle 17 quando va in onda “Radio Smeralda” con Cristian Asara. Sabato prossimo e sabato 15 (dalle 10) si gioca ancora con Alessandro Pili, conduttore con Enrico Pilia del programma “Lo facciamo per soldi”. In ogni trasmissione si potranno vincere due voucher per un totale di 30.

Prevendita

Al di là di chi si aggiudicherà gratuitamente i biglietti, per tutti gli altri l’acquisto è possibile sul sito www.operamusicforum.it e sul circuito biglietti Box Office Sardegna. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero di telefono 328 8224121.