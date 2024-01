Gioca 5 euro e ne vince 100mila: «È un uomo che ne aveva bisogno» 

Un gratta e vinci da 5 euro che ne frutta ben 100.000. La fortuna tocca Pirri e il bar “La casa del Caffè” in via S'Arriu. «Erano più o meno le 8.30 e il vincitore non l'avevo mai visto nel mio locale», racconta Daniele Lecca, proprietario del bar che si trova a pochi passi dal mercato civico di Is Bingias. «È arrivato un signore, ha fatto colazione e preso un gratta e vinci. Poi ho visto che, dopo aver grattato, barcollava: ha chiesto di poter parlare con me, me l'ha fatto vedere e gli ho confermato che aveva vinto 100.000 euro, con un Miliardario da 5 euro. Era contentissimo, mi ha detto che gli cadeva a pennello perché aveva tante cose da risolvere».

Al bar in via S'Arriu, aperto dal 2000 ma con la vendita dei gratta e vinci da poco più di una decina d'anni, è la prima volta che si registra un exploit del genere. «La vincita massima era stata due volte 10.000 euro, era parecchio tempo che non succedeva nonostante qui si vendano circa 300 gratta e vinci al giorno», segnala Lecca. «Sono rimasto stupito: è stata una bella emozione, sono contentissimo per questa persona. Peraltro ne ha preso solo uno: è raro che succeda di vincere così tanto al primo colpo». Il concorso “Il Miliardario”, del quale fa parte il biglietto vincente, ha una probabilità di vincita da 100.000 euro di una ogni 6 milioni di tagliandi: una combinazione fortunatissima.

Quella di Pirri non è l'unica grande vittoria di questo tipo negli ultimi giorni in Sardegna. Quella più alta è a Capoterra, dove un gratta e vinci “Maxi Miliardario” acquistato mercoledì scorso dà due milioni di euro al fortunato vincitore. Sabato, invece, a Cagliari è stato centrato un 9 da 20.000 euro nel concorso 10eLotto, peraltro con una giocata da appena 1 euro. Al Lotto poi è stato preso un terno da 5.540 euro, sempre a Cagliari, su una puntata da 3 euro.

