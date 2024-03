Gino Marielli sale in cattedra: «Così nasce una canzone» 

Con le sue canzoni ha regalato un pezzo della sua anima al mondo. Ma cantautori si nasce, o con tanto studio e impegno lo si può diventare? Luigi Marielli, per tutti Gino, chitarrista e autore di centinaia di canzoni con i suoi amatissimi Tazenda, lo vuole insegnare. E lo farà con un corso aperto a tutti a San Sperate. Due giorni intensi, nella Scuola Civica sansperatina, oggi e domani. Prenotazioni aperte, chiamando il 3515671807.

«Faccio due o tre corsi l’anno», racconta Marielli, «me l’hanno sempre chiesto, ci ho provato, e col tempo ho capito che insegnando impari. C’è chi mette la musica per prima, chi i testi. Nel primo caso sarà il testo a sacrificarsi, nel secondo toccherà alla musica. E c’è anche chi tiene insieme chitarra e bloc notes. Ma ogni metodo è giusto».

Chiunque può scrivere canzoni?

«Se sai qualcosa di musica parti facilitato, ma anche chi scrive poesie o testi spesso ha una marcia in più. La materia prima comunque è la creatività. Serve sempre, anche per scrivere anche una mail, un’intervista. È quel motore che tutti abbiamo. Anzi direi che un’intelligenza l’abbiamo tutti, manuale, emotiva. Scoprire questo motore è ciò che mi smuove».

Lei ha scritto tante canzoni, quali ama di più?

«Coi Tazenda ne avrò scritto 130 e altre sono nel cassetto. Se devo scegliere dico “La ricerca di te” un bellissimo compromesso tra testo e musica, quasi una preghiera laica. Amo “Un alenu’ e sole”, perfetta, senza falsa modestia, non ha una sbavatura. O “Domu mia”, la più ordinata, semplice, diretta».

Come nasce una sua canzone?

«Da ragazzino mi sono accorto che quando sentivo una canzone, a differenza dei miei coetanei, non volevo suonarla, ma farne una un po’ diversa. La mia tecnica è partire da un paio di note, e poi cantare in una specie di inglese, con le parole che vengono. Ho scoperto che viene usata anche da altri. Mi registro, riascolto, ci lavoro sopra. A volte basta una parola da cui partire per scrivere il testo finale».

