Gino Mader non ce l’ha fatta: è morto a 26 anni 

Gino Mader è sopravvissuto meno di 24 ore all'incidente di cui è stato vittima giovedì, durante la quinta tappa del Giro della Svizzera. Troppo gravi le lesioni riportate dal ciclista 26enne, precipitato in un burrone mentre percorreva ad alta velocità - le moto al seguito viaggiavano ad oltre 100 km l'ora - il tratto finale della frazione più impegnativa, tra Fiesch e La Punt, lungo la ripida discesa del passo dell'Albula. Un volo di una trentina di metri che non ha gli lasciato scampo. Atterrato sulle pietre di un ruscello, è stato trovato privo di sensi. Rianimato sul posto, era giunto in coma (in elicottero) all'ospedale di Coira. «Nonostante gli sforzi della fenomenale squadra dell'ospedale di Coira» ha scritto in una nota la Bahrain-Victorious, «Gino non è riuscito a portare a termine la sua ultima e più grande sfida e alle 11:30 abbiamo dovuto salutare una delle luci della nostra squadra». La caduta alla fine di una tappa estenuante, scandita da tre salite oltre i 2.000 metri e con 4.710 di dislivello. Nello stesso punto è caduto l'americano Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), ricoverato in ospedale con lividi e una commozione cerebrale. Ieri la sesta tappa è stata “neutralizzata”: il gruppo ha percorso gli ultimi 30 chilometri e in una sorta di corteo in omaggio al corridore svizzero, vincitore di una tappa al Giro d’Italia nel 2021.

