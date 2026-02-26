Ginnastica dolce per sentirsi meno soli 

All’interno del progetto “Momenti di comunità”, a Pau, proseguirà fino a giugno il corso di ginnastica dolce. Le lezioni – organizzate dal Comune e dalla cooperativa sociale Il Mosaico,si svolgono due volte alla settimana: lunedì e mercoledì, dalle 16,30 alle 17,30, nelle ex scuole del paese. Gli interessati potranno iscriversi, pur non avendo partecipato i mesi precedenti, recandosi in Comune. L’obiettivo è contrastare l’isolamento sociale e rafforzare il senso di comunità promuovendo inclusione, socializzazione e benessere. ( g. pa. )

