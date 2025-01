Ginnastica all’aria aperta 

Tuili si arricchisce di una nuova area fitness: si trova nei pressi della rotonda di piazza Bangius ed è dotata di attrezzature moderne, funzionali e resistenti, ideali per un allenamento completo e personalizzato. Tra cyclette, macchine multifunzione e spazi per esercizi a corpo libero, l'offerta è pensata per soddisfare diverse esigenze sportive, promuovendo il benessere. I macchinari, robusti e all’avanguardia, sono progettati per l’uso all’aperto e garantiscono sicurezza e facilità d’uso per tutte le età.

La spesa è stata di 20mila euro. «Abbiamo puntato all’implementazione delle possibilità per quella piazza – spiega il sindaco Andrea Locci – per renderla più vissuta e dare maggiori servizi alla comunità, anche dal punto di vista salutare». (g. g. s.)

