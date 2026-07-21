Ginepri tagliati a Lu Bagnu 

Ancora sopralluoghi del Corpo Forestale a Porto San Paolo nelle aree di proprietà di Tavolara Bay e delle società collegata all’immobiliare sardo brasiliana. Il personale dell’Ispettorato di Tempio e della Stazione di Padru (competente per territorio) ha effettuato diverse verifiche su attività di disboscamento e potatura di ginepri non solo a Cala Finanza ma anche negli altri siti che sono nella disponibilità della holding JHSF Participações. Mentre nel caso di Cala Finanza Tavolara Bay (sanzionata amministrativamente) sta provvedendo alla piantumazione delle specie autoctone tagliate (il Corpo Forestale ha anche verificato la presenza di un costoso ed efficiente sistema di irrigazione), sono in corso verifiche per attribuire la responsabilità di altri interventi nella località di Lu Bagnu. Si tratta delle aree indicate per l’investimento più importante della holding (albergo a cinque stelle, ville, campo da golf e porto turistico) con una disponibilità di circa 30mila metri cubi. Nella zona (terreni ex Cogesa, a partire dalla “casa del pastore” su una collinetta) sono stati rilevati interventi di pulizia e taglio di alberi, anche in prossimità delle spiagge.

Riprese aeree

Il Corpo Forestale starebbe utilizzando anche riprese aeree per avere un quadro preciso della situazione. É necessario puntualizzare che non viene mossa alcuna contestazione alle società proprietarie dei terreni. Gli accertamenti sono in corso. Il Corpo Forestale e il Comune di Loiri Porto San Paolo stanno effettuando controlli accurati sull’osservanza di tutti i provvedimenti e le diffide sin qui emanati a tutti i livelli. Va anche detto che Tavolara Bay ha escluso qualsiasi intervento non in linea con gli atti della Regione, del Comune di Loiri e del Tar. In ogni caso, il Corpo Forestale sta inviando informative al sostituto procuratore di Tempio, Sebastiano Carpinato. Anche l’Arma dei Carabinieri avrebbe iniziato delle attività, coperte da riserbo, sulla situazione di Cala Finanza e Lu Bagnu. Il 29 luglio il Grig, rappresentato dall’avvocato Carlo Melis Costa, sarà davanti al Tar sardo per opporsi alla revoca dell’autorizzazione Zes. Il Comune di Loiri sarà rappresentato in tutte le udienze dall’avvocato Carlo Careddu. Nel frattempo sta funzionando con numeri notevoli l’offerta turistica di Tavolara Bay Fasano, con i vip ospiti degli yacht in rada davanti a Tavolara.

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