Ginecologia, il silenzio della Asl 

Punti interrogativi sulla ginecologia. Dalla Asl nessuna risposta e i sindaci vanno dall'assessore Carlo Doria. Non è dato sapere come verrebbero gestite le situazioni di emergenza o urgenza. Chiuso per il turno notturno il reparto di ginecologia e ostetricia da mercoledì, non è dato sapere cosa succederebbe a una donna in gravidanza che arriva in emergenza durante la notte. Chi si prende la responsabilità di fare le scelte più appropriate se non c’è lo specialista competente? A quattro giorni dalla chiusura, la Asl non ha comunicato procedure e percorsi. Un silenzio imbarazzante. Davide Burchi, sindaco di Lanusei, è categorico: «Dobbiamo avere risposte. Martedì abbiamo un appuntamento, come sindaci, con l'assessore Doria, abbiamo bisogno di far funzionare tutti i reparti dell’ospedale. Le cose anziché migliorare stanno peggiorando quindi serve un suo intervento diretto. Il focus sarà certamente la pediatria perché è più di un anno che i bambini non possono nascere in Ogliastra, ora anche la ginecologia. Non possiamo più permetterci questo funzionamento parziale della struttura. Anche per la pediatria la chiusura era temporanea e sta diventando qualcosa di più».

