Ginecologia, chiusura in un coro di proteste 

Un coro di critiche alla chisura di Ginecologia. E una serie di legittime domande su come verrà gestito il reparto nel momento in cui arriverà un’emergenza o un’urgenza in notturna, senza dirigenti medici in corsia. La Uil Fpl, tramite la segretaria territoriale Aurelia Orecchioni, chiede chiarimenti su: «Le disposizioni sui turni delle ostetriche e procedure e percorsi, condivisi con il personale di tutte le Unità operative coinvolte, sulle modalità di gestione dell’emergenza-urgenza. Inutile ricordare che se le ostetriche dovessero continuare a coprire il turno notturno - ci auguriamo che così non sarà - non rientra nelle loro competenze fare diagnosi ginecologiche o di patologia ostetrica». La Asl più volte interpellata, non ha dato risposta. Marco Melis, capogruppo d’opposizione e presidente dell’associazione che riunisce i pazienti cardiopatici d’Ogliastra, spiega. «Come opposizione avevamo già espresso le nostre preoccupazioni a fine estate scorsa. Abbiamo chiesto due consigli dove abbiamo manifestato le nostre perplessità anche sull'atto aziendale proposto. L'ospedale è in crisi e continuerà ad esserlo se dai vertici aziendali non si lavorerà con maggior concertazione con la struttura. Ricordo ancora la nota con cui tutti i primari manifestavano la loro proposta di organizzazione che non fu nemmeno presa in considerazione. Come presidente dell'associazione Amici del cuore, manifesto anche a nome dell'associazione tutto il disappunto nei confronti del mondo politico sia a livello locale che regionale. Non è possibile assistere a questo scempio senza prendersi responsabilità».

