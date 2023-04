Ginecologia chiude i battenti 

Chiude un altro pezzo del Nostra Signora della Mercede. Questa volta, come da rumors circolati nel weekend, tocca al reparto di ostetricia e ginecologia. Temporaneamente, come era per il punto nascite chiuso da oltre un anno. «Una vergogna infinita» per la Uil e «Solo promesse disattese», per la Cisl. Da oggi, a causa della grave carenza di dirigenti medici, il reparto lavorerà a trazione ridotta.

No emergenze

Il direttore sanitario Francesco Loggias e il direttore generale Andrea Marras hanno disposto che il reparto sia chiuso ai ricoveri ospedalieri; che sia operativo dalle 8 alle 20 tutti i giorni della settimana con la presenza in turno di almeno un dirigente medico e che sia garantita l’attività di consulenza, di prevenzione e ambulatoriale per il presidio ospedaliero. Tutto ciò che in urgenza o in emergenza può arrivare, deve essere inviato negli altri presidi ospedalieri dell’isola. Intanto la Asl ha pubblicato la manifestazione di interesse per il reclutamento di quattro ginecologi. Servirà tempo.

I commenti

Una doccia fredda per il territorio, già in subbuglio per il punto nascite fuori servizio da troppo tempo, che ingrassa i numeri delle nascite degli altri ospedali. Il segretario generale della Cisl Ogliastra Michele Muggianu e il Coordinatore della sanità territoriale Cisl Fabrizio Meloni sono chiari: «L’ennesimo pezzo di Sanità sottratto al nostro territorio, già orfano di servizi indispensabili a garantire i Lea e la salute dei cittadini. Le tante promesse di volta in volta vengono disattese.Chi ha ruoli di responsabilità non può limitarsi a parlare di criticità ma ha il dovere di cercare e trovare soluzioni immediate e stabili nel tempo». La segretaria territoriale della Uil Fpl Aurelia Orecchioni attacca: «Resta una forte preoccupazione e perplessità sull'assenza e silenzio da parte dell'assessore Doria. Non meno di 15 giorni avevamo espresso le nostre preoccupazioni, la risposta era stata che l'ostetrica era aperta, invece? Chiuso per le emergenze ma sappiamo che un'eventuale emergenza difficilmente arriverà a Nuoro senza complicanze per il bimbo e la mamma. Pretendiamo immediate soluzioni».