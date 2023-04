Ginecologia, allarme chiusura 

Sebbene dalla Asl non arrivino conferme, l’eventualità mette in allerta il territorio che già si è visto scippare il punto nascite, chiuso ormai da febbraio 2022. Il presidente della conferenza socio sanitaria, Davide Burchi commenta il tentativo di accaparrarsi medici tramite la manifestazione d’interesse. «Probabilmente - dice - al momento è l’unico possibile, ma ho dubbi sul fatto che possa essere risolutivo. Occorrono più coraggio e soluzioni strutturali che necessariamente devono passare dall’assessorato e da Ares. È evidente che ci sono delle difficoltà, che continuano a crescere, c’è una rivolta in corso del territorio ma le risposte tardano ad arrivare. Bisogna decidere e decidere subito. Faccio un appello all’assessore Doria e al territorio perché continui a manifestare con più forza e energia i propri diritti. Anche solo l’ipotesi che la ginecologia possa chiudere è un segnale che si deve agire subito».

La manifestazione di interesse indetta dalla Asl alla ricerca di quattro ginecologi, oltre a cinque pediatri, è un modo per tentare il tutto e per tutto e cercare di mantenere aperto il reparto, scongiurandone la chiusura. Infatti, con soli quattro dirigenti medici diventa un’impresa tenerlo aperto h24. Sembrerebbe, perciò, che dopo una riunione tra i vertici Asl il reparto possa chiudere da martedì e non garantire la copertura completa dei turni.

I ginecologi snobbano l’Ogliastra ed è probabile la chiusura del reparto dalla prossima settimana. Nessuno dei ginecologi interessati al concorso ha scelto il Nostra Signora della Mercede come sede di lavoro, quindi è probabile che il reparto debba alzare bandiera bianca e non garantisca più il suo funzionamento 24 ore su 24.

Il sindaco

Il sindacato

La situazione preoccupa anche i sindacati, Aurelia Orecchioni, leader della Uil-Fpl, «Se davvero la decisione è quella di tenere aperto solo in diurna e completamente scoperto il turno notturno anche per quanto riguarda le reperibilità,chiediamo al Direttore generale chi si occuperà di una eventuale emergenza? Siamo seriamente preoccupati per la salute delle donne ogliastrine. Ci auguriamo inoltre che il personale della unità operativa venga tutelato e messo in condizioni di lavorare in sicurezza. Attendiamo notizie ufficiali e dettagliate sulla nuova riorganizzazione».

