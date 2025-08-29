VaiOnline
Lanusei.
30 agosto 2025 alle 00:17

Ginecologia a mezzo servizio 

La notte nessun medico in reparto, pazienti ricoverate altrove 

Sos ostetricia e ginecologia. Cinque medici - uno dei quali andrà in pensione a fine anno - e qualche consulente non bastano per tenere il reparto dell’ospedale di Lanusei aperto tutto il giorno. Da luglio, non tutte le notti sono coperte dal medico di turno. Allertati Pronto soccorso e il gruppo viaggi con un diktat: portare le pazienti con problemi ostetrici o ginecologici direttamente verso Nuoro.

Punto nascite

Non sarà possibile partorire finché non ci saranno due ginecologi per turno e il pediatra h24, che al momento non è presente durante il turno notturno. L’emergenza si può affrontare, ma il parto in sicurezza non è garantito. L’ultima bimba è nata ad aprile, un’emergenza appunto, ma in media circa 350 bambini nascono in altri ospedali, Cagliari su tutti. Il direttore della pediatria, Alberto Pullano, e i pediatri di esperienza della sua équipe stanno lavorando per confermarsi un punto di riferimento per il territorio, ma serve il personale infermieristico che ora manca. Una situazione che va avanti da troppo tempo e più volte portata all’attenzione dei vertici della sanità, ogliastrina e non.

Il sindacato

Michele Muggianu, leader territoriale della Cisl, tuona: «Indebolire ginecologia e ostetricia significa andare verso il ridimensionamento del nostro ospedale. Pretendiamo una continuità di servizio del reparto, oggi impossibile con la metà dei dirigenti medici previsti in pianta organica e consulenti a singhiozzo. Il tempo degli annunci è finito, gli ultimi concorsi non hanno prodotto alcun risultato e l’ultimo bandito da Ares non ha incluso la nostra Asl. Subito un tavolo per estendere i benefici economici previsti per altri settori a chi arriverà in ginecologia e rilanciare sul punto nascita». Sul pezzo anche la Uil Fpl, con la sua segretaria Aurelia Orecchioni: «Sono ormai quattro anni che non si può più partorire a Lanusei, all'inizio per mancanza di pediatri e adesso che i pediatri ci sono mancano i ginecologi tutto questo per una mancata volontà organizzativa e politica di investire sul nostro ospedale. Nessuno ha mantenuto le promesse. Le cose sono peggiorate e le donne ogliastrine continuano ad andare fuori non solo per partorire ma anche per eseguire gli interventi chirurgici perché con l'organico rimasto è impossibile farlo a Lanusei. Facciamo l'ennesimo appello, affinché venga riconosciuto alle donne il diritto di far nascere i loro figli e di potersi curare in Ogliastra».

Il comitato

Sempre attento alle criticità della sanità ogliastrina, il comitato Giu le mani dall’Ogliastra «Oltre 1.400 giorni di “temporanea” chiusura del punto nascite e Ares e assessorato coltivano il silenzio amministrato, e la politica locale - salvo rarissimi sussurri - fa finta di non sentire. Basta liturgie dello scaricabarile. Chiediamo una data di riapertura scritta nero su bianco».

