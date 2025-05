Gimenez (doppietta) e Pulisic ribaltano il Bologna 

Milan 3

Bologna 1

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Tomori (14' pt Thiaw), Gabbia, Pavlović (20' st Walker); Jiménez (20' st Chukwueze), Loftus-Cheek (33' st Musah), Reijnders, Hernández; Pulisic, Félix; Jović (20' st Gimenez). In panchina Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Abraham, Camarda. Allenatore Conceição.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri, Beukema, Erlić (31 pt Lucumì), Lykogiannis; Moro (35' st El Azzouzi), Freuler; Orsolini (16' st Cambiaghi), Pobega (16' st Aebischer), Domínguez; Dallinga (16' st Castro). In panchina Bagnolini, Ravaglia; Calabria, Casale, Miranda, Fabbian, Ferguson. Allenatore Italiano.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel st 5' Orsolini, 28' Gimenez, 34' Pulisic, 47' Gimenez.

Milano. Il solito Milan (a cui ormai sembra si possa dire che piace soffrire), anche contro il Bologna prima soffre e va sotto, poi concretizza l'ennesima rimonta (3-1) con la doppietta di Gimenez e il gol di Pulisic ribaltando la perla del solito Orsolini in avvio di ripresa. Se guardiamo alla sfida di San Siro come alla prova generale della finale di Coppa Italia di mercoledì sera a Roma, è il Milan a uscirne più forte e più sereno.

Scenari

Il Bologna fa tutto bene fino a metà della ripresa, compreso il gol, poi i cambi fatti da Italiano non garantiscono equilibrio, anzi la squadra sembra perdere i riferimenti. Il Milan invece proprio dalle sostituzioni trova la nuova linfa per conquistare i tre punti. Ora Conceiçao ha l'imbarazzo della scelta in attacco perché Gimenez ha dimostrato di essere finalmente in forma, proprio quel giocatore elegante e decisivo che tanto è mancato sotto porta al Milan.

