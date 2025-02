Gimenez al Milan, oggi visite e firma Zalewski all’Inter 

Ultime ore di calcio mercato invernale nel segno di addii, arrivederci e nuove sfide in una sessione che chiuderà i battenti domani. Morata ha già salutato i compagni del Milan a Milanello dopo solo sei mesi dal suo arrivo e inizierà la sua nuova avventura al Galatasaray: le due società hanno trovato l’accordo per una cessione in prestito con obbligo di riscatto per circa 10 milioni. Al suo posto in rossonero arriva Gimenez del Feyenoord, sbarcato ieri in città per una cifra di 32 milioni più bonus.

Sempre sotto la Madonnina, ma sponda Inter, arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto il laterale giallorosso Zalewski: sostituisce Buchanan, che va al Villarreal. Inter e Roma hanno chiuso l’affare a seguito della precedente intesa per il rinnovo del contratto tra il giocatore e la società giallorossa. A Zalewski era interessato anche il Marsiglia. Sempre sul fronte uscite è arrivata un’offerta ufficiale dal Fulham per Celik. Al momento l’allenatore Ranieri non ha aperto alla cessione ma la società pare disponibile a valutare un prestito senza obbligo di riscatto. In entrata invece la Roma vira verso la Spagna: dopo i primi contatti di venerdì c’è stato un altro tentativo - senza successo - per Marmol del Las Palmas, ma gli spagnoli per far partire il difensore del 2001 chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 10 milioni di euro in un’unica soluzione. La proposta dei giallorossi al momento è lontana dal valore richiesto.

Non ha trattenuto le lacrime Calabria all’uscita da Milanello: per 18 anni ha vestito il rossonero indossando negli ultimi tempi anche la fascia da capitano. Ora va al Bologna e prima di andarsene ha detto «è dura, mi mancherà tutto ma sono contento di quello che ho vissuto qui. Gli ultimi giorni sono stati difficili, come lasciarsi con la moglie».

La capolista Napoli continua a lavorare su Saint-Maximin dell’Al-Ahli ora in prestito al Fenerbahce. Il giocatore sarebbe dovuto tornare al club che detiene il cartellino entro la mezzanotte di venerdì a causa della chiusura del mercato in Arabia per poi essere girato in prestito ai partenopei, che cercano il via libera al prestito inserendo un minimo di indennizzo ai turchi. L’alternativa è Boga, ex Sassuolo e Atalanta, in prestito dal Nizza.

