Atletica.
09 agosto 2025 alle 00:16

Gimbo non vuol “saltare” i Mondiali 

La medaglia più bella (la figlia) sta per arrivare, e in questa attesa magica i dubbi non sono solo quelli da futuro papà. Gianmarco Tamberi è tornato ad essere “Gimbo”: un mix di entusiasmi, paure, emozioni. Tutto senza filtri. «Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano a Los Angeles», ha detto ieri all'Ansa, mentre è in partenza per la Germania: a Heilbronn domani si metterà alla prova dopo il deludente 2,12 nell’alto agli Assoluti di Caorle. Misura che, per sua ammissione, lo ha «destabilizzato». E tornare in queste condizioni a Tokyo a settembre, lì dove vinse quattro anni fa l'oro olimpico, non è da Gimbo. Prima di gettare la spugna però metterà alla prova se stesso, come al solito.

