Giletti: «Pronto a ripulire il belvedere sulla panoramica Gonnesa-Portoscuso» 

«Uno dei panorami più belli del mar Mediterraneo è deturpato dall’inciviltà di chi abbandona i rifiuti per strada e dall’incapacità delle amministrazioni locali di reagire in maniera ferma. Questa volta ho deciso: se entro domani qualcuno non interviene a eliminare la discarica abusiva lungo la panoramica tra Gonnesa e Portoscuso, comprerò guanti e sacchi e lo farò di persona».Massimo Giletti nella sua vita di battaglie ne ha condotto tante, alcune delle quali hanno comportato l’esigenza di una scorta che lo segue in ogni suo spostamento anche in vacanza. Ma ora, mentre si trova in ferie nel Sulcis Iglesiente, il giornalista tanto amato dal pubblico televisivo ha deciso che entro la prossima settimana una sua battaglia dovrà chiudersi con un vincitore: «L’ambiente».

La strada

«Purtroppo la maleducazione è un problema culturale difficile da estirpare – spiega – ma sono sei anni che al mio arrivo nel Sulcis Iglesiente mi fermo, come migliaia di turisti, ad ammirare un panorama di incomparabile bellezza, il golfo del Leone, lungo la strada che mi porta a Portoscuso: qui mi ritrovo a dover schivare vecchie lattine, buste, cartacce e altri rifiuti». Il punto incriminato che Giletti ha segnalato più volte anche dalle pagine de L’Unione Sarda negli anni passati, è il belvedere lungo la strada provinciale 102 che permette di ammirare la bellezza della costa che va dal Pan di Zucchero a Carloforte. In quel punto e in altri poco lontani, si possono trovare davvero vari generi di rifiuti a cui a volte si aggiungono anche residui di lavorazioni edilizie che qualcuno preferisce abbandonare per strada piuttosto che portarli in un ecocentro. «Mi rendo conto che non si tratti di una strada comunale ma provinciale, ma mi appello soprattutto ai sindaci di Gonnesa e Portoscuso, i due centri principali di partenza e arrivo dei turisti che transitano da queste parti – aggiunge – possibile che non si sia mai pensato di portare dei semplici bidoni per la raccolta dei rifiuti da collocare in maniera discreta lungo questa strada? Magari contenitori in legno che non creino un problema estetico. Oppure una microcamera che permetta di filmare e sanzionare gli incivili? Se proprio non li puoi fermare insegnandogli il rispetto dell’ambiente si provi a usare un deterrente più efficace».

La burocrazia

Il giornalista su un punto è molto chiaro: «Non mi illudo che esista una soluzione definitiva. Ma credo che in quest’Isola ci siano luoghi meravigliosi che tutti, amministrazioni comunali in primis, abbiamo il dovere di difendere. Luoghi spettacolari come il golfo di Masua, che ti fanno sentire in un paradiso con gli effetti speciali, soprattutto al tramonto, ma che la mano dell’uomo riesce a deturpare nel modo più banale, anche con una busta di rifiuti. Io lo chiamo il “disastro dell’inciviltà” che bisogna provare a combattere». Giletti si dice certo che la burocrazia dietro la quale spesso gli enti locali, anche in Sardegna, si rimpallano le responsabilità rinviando in eterno la ricerca di soluzioni sia «un alibi facilmente smontabile. Non bisogna trovare sempre e solo delle scuse davanti alla “cultura dello scarto” che trasforma la nostra terra in un immenso deposito di immondizia. Se io fossi il sindaco di una zona meravigliosa come il Sulcis, sarei sempre all’erta e studierei soluzioni per prevenire e combattere questa inciviltà. A volte bastano una ramazza e un sacco e in una mezza mattina il problema si risolve prima ancora di stabilire di chi sia la competenza. Questo vale per la panoramica Gonnesa-Portoscuso e per ogni strada dell’Isola».

L’appello

Da cui la proposta-appello dopo l’ultima passeggiata che per il giornalista è stata fonte di grande delusione: «Ci sono lattine scolorite da anni di totale incuria, bottiglie, cartacce lasciate da chi è passato e magari si è fermato a mangiare mentre si godeva il panorama. Se i due sindaci mi chiamano io sono disponibile a fare la mia parte. Sono disposto a comprare i sacchi, i guanti e la ramazza, andare personalmente al belvedere e portare via quei rifiuti. E sono certo che troverò altre persone disposte a darmi una mano». Una certezza avvalorata dal fatto che nel territorio esistono diverse associazioni di volontariato che hanno a cuore l’ambiente: «Bisogna far prevalere ovunque questo amore per la terra – ribadisce – se serve il mio apporto io non mi tiro indietro. Lunedì aspetterò di essere contattato, anche tramite L’Unione Sarda, se martedì i rifiuti saranno ancora sparsi nella cunetta andrò personalmente a ritirarli insieme a chi vorrà darmi una mano».

I punti incriminati in quella zona sono diversi. Superando il belvedere, percorrendo una stradina in salita, si raggiunge un terreno dove, al riparo da occhi indiscreti, sono tanti gli incivili che scaricano rifiuti di ogni genere. «Cominciamo dal belvedere – conclude, dando un appuntamento a chi vorrà aiutarlo in quella che considera una “missione di civiltà”. Se martedì mattina la pulizia non è stata fatta ci penserò io».

