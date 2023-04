Giletti dai pm: non va da Mentana e lo speciale di domani su La7 salta 

La puntata dello speciale Mentana dedicata allo stop della trasmissione “Non è l'Arena”, per ora non ci sarà. Ieri Massimo Giletti, all’uscita dalla Procura di Firenze, ha annunciato il forfait perché è una «situazione complessa, difficile e delicata».

Salta quindi, al momento, l'appuntamento televisivo previsto domani su La7, dove da ospite il giornalista torinese avrebbe fatto luce sulla chiusura anticipata del suo programma, finito nella bufera dopo le presunte rivelazioni di Salvatore Baiardo, tuttofare dei fratelli Graviano, e le recenti intercettazioni emerse dall'inchiesta dei pm del capoluogo toscano.

Nelle telefonate captate dagli inquirenti sarebbero emerse una serie di allusioni e speculazioni di Baiardo su millantati intrecci tra mafia stragista e politica. «Ci sono vicende che non si possono risolvere in uno studio televisivo: vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo, cioè gli uffici di un'azienda, altrimenti si rischia di finire in un'aula di tribunale», ha detto Giletti.

