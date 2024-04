Gilardino tra Cagliari e rinnovo del contratto 

Cresce l'attesa per la partita di lunedì a Marassi col Cagliari. Pur essendo in una posizione più che tranquilla in classifica, in una stagione che ormai non ha più nulla da dire, i tifosi del Genoa riempiranno lo stadio per sostenere Gilardino e i suoi uomini. C'è aria di festa, non solo per le celebrazioni legate a San Giorgio, ma in generale per l'andamento positivo della stagione disputata dalla squadra, per le promesse di raggiungere grandi obiettivi («Il Genoa punterà all'Europa dal prossimo anno», ipse dixit l'ad Andres Blazquez, appena tre giorni fa) e anche per il vicino rinnovo dello stesso allenatore amato dai tifosi.

Le certezze

Proprio in queste ore, Gilardino fa la conta degli uomini a disposizione per la partita di lunedì. A parte il recupero da tre giorni di Vitinha, non ci sono altre novità dal campo. Tra i punti fermi di Gila c'è il gioiellino Gudmundsson, l'attaccante islandese, classe '97, arrivato nel 2022. Le sue qualità le ha elencate da sé, intervistato dal Telegraph: «Buona finalizzazione, buon passaggio, buoni calci piazzati». Lo sa bene il Cagliari che lo scorso novembre ha subito un suo gol nella gara di andata, vinta poi dagli uomini di Ranieri 2-1. L'attaccante al momento ha messo a segno 13 reti e 3 assist e pensa già al suo futuro lontano dall'Italia, destinazione Premier League. Un sacrificio che il Genoa accetterà per le casse del club, trattenendo però tutti gli altri big.

