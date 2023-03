Gilardino: potevamo anche vincerla 

Un punto prezioso strappato alla Domus. Il Genoa riesce a interrompere la serie di cinque vittorie consecutive del Cagliari tra le mura di casa e Alberto Gilardino è soddisfatto: «L'atteggiamento mi è piaciuto, è la cosa principale per me, quello che avevo chiesto ai ragazzi, siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo». Il bicchiere mezzo pieno: «È stato a tratti un match equilibrato e in certi momenti potevamo anche vincerla, i ragazzi sono stati bravi a rimanere sempre in gara. Portiamo via un punto importante». Insiste l'allenatore sulle opportunità perse: «Abbiamo avuto diverse palle importanti: quella di Puscas, quella di Sabelli poi il colpo di testa di Sturaro. C'è rammarico per non aver portato a casa il bottino pieno». Sugli avversari la lucida analisi: «Incontravamo una squadra compatta che a inizio stagione prevedeva un altro tipo di campionato, questo è un campo molto difficile. Immaginavo potesse entrare Nandez che ha grande qualità ma mi ero preparato anche a questo». Venticinque punti in 12 partite, Gilardino si gode il suo momento: «Mi stanno sorprendendo i ragazzi per la loro volontà e attitudine e per aver capito subito quello che volevo, evidentemente anche da parte mia sono riuscito a trasmetterglielo».

