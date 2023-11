Gilardino non avrà il bomber Retegui 

Smaltite le fatiche di Coppa, col Genoa che solo ai supplementari è riuscito a sbarazzarsi della Reggiana, i rossoblù di Gilardino si concentrano sulla trasferta di Cagliari. Ieri mattina squadra in campo sotto lo sguardo del presidente Zangrillo. Per la gara della Domus, il Genoa dovrà rinunciare allo squalificato Bani in difesa, mentre davanti daranno forfait il bomber Retegui e il brasiliano Messias. Buone notizie, invece, per Jagiello, che potrebbe tornare nella lista dei convocati. Allarme rientrato, infine, per Vogliacco e Puscas, che erano usciti acciaccati dalla gara con la Reggiana.

Ekuban in pole

Assenza pesante, quella di Retegui, che continua a soffrire per un fastidio al ginocchio. L'italo-argentino ha segnato fin qui 3 reti. Gilardino confida nell'islandese Gudumndsson, 4 gol tutti nelle ultime cinque giornate di campionato e risolutore anche in Coppa Italia. Al fianco del fantasista di Reykjavik potrebbe trovare spazio il ghanese Ekuban, ancora a secco nelle sette gare giocate in questa stagione. E alla Domus il Genoa non sarà solo, visto che si prevede la presenza di circa 500 tifosi che invaderanno il settore ospiti, con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria stagionale, la seconda lontano da Marassi. (al.m.)

