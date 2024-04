Gilardino: Cagliari forte mentalmente 

La salvezza è già in cassaforte, ma Gilardino non vuole certo fermarsi. «Alla squadra ricorderò quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a 39 punti. come li abbiamo ottenuti e quanto fatto in queste settimane e mesi per mettere i puntini su questo campionato», ha detto l’allenatore del Genoa alla vigilia del match col Cagliari, in programma stasera a Marassi.

«Sappiamo che incontreremo una squadra viva e mentalmente molto forte come ha dimostrato con gli ultimi risultati tra cui la vittoria sull'Atalanta o il pareggio con l'Inter. Una squadra che ha trovato certezze e conferme attraverso l'allenatore. Hanno compattezza e solidità», la premessa di Gilardino. «Dovremo fare una gara concreta di grande agonismo, equilibrio e ordine. Queste devono essere le parole chiave». Ci sarà poi la sfida nella sfida con Ranieri. «Un allenatore che rispecchia il suo modo di essere. Una persona molto calma e la squadra lo percepisce e trasforma in campo quello che di buono ha fatto. Ha ottenuto risultati eccellenti. Da parte mia c'è orgoglio e responsabilità nel confrontarmi con un allenatore del genere».

