Gijòn: «Misteri e splendori di Siviglia» 

Dal poliziesco contemporaneo al noir storico: i romanzi di Susana Martín Gijón utilizzano l'intreccio del giallo per evidenziare anche temi sociali come la disuguaglianza, la violenza di genere, la xenofobia. E non a caso sono argomenti dei quali la scrittrice di Siviglia si è occupata anche come presidente o comunque membro di comitati e associazioni. Se poi aggiungete che chi investiga è spesso una donna, le coordinate sono complete. Anzi, in “1580: morte a Siviglia” (Ponte alle Grazie) le investigatrici sono due e non lo fanno certo per mestiere: la prostituta mulatta Damiana e Suor Catalina. Susana Martin Gijòn è una delle ospiti più attese della XV edizione di Florinas in giallo – L’isola dei misteri. Il suo appuntamento è per sabato prossimo, 31 agosto, alle 20, in piazza del Popolo. L’autrice converserà con lo scrittore Eugenio Annicchiarico del collettivo Elias Mandreu con la traduzione dallo spagnolo di Monica R. Bedana

Susana Martin Gijon, come mai ha ambientato la storia nel XVI secolo?

«È il periodo di massimo splendore di Siviglia. Il suo porto ha il monopolio della flotta delle Indie, il che significa che tutte le navi provenienti dall’America devono passare da lì, e questo ha notevolmente arricchito la città, che si è riempita di case sontuose e famiglie opulente. Ma per lo stesso motivo c’è anche molta disuguaglianza, molte persone in cerca di una vita di cui quasi nessuno ha raccontato le loro storie».

Hanno qualcosa in comune l’ispettrice Annika Kaunda, Damiana e suor Catalina?

«Una è responsabile degli omicidi nel XXI secolo, le altre sono sopravvissute nella Siviglia del XVI secolo. Ma è vero che tutte e tre sono donne forti e determinate, che hanno preso in mano le redini della propria vita e, nelle poche o tante opportunità che la società del momento concede loro, saranno padrone del proprio destino».

Anche in questo romanzo si parla di diseguaglianze?

«Riguarda molte cose. Perché è un thriller storico, ma è anche un romanzo d’avventura, addirittura picaresco, con personaggi sopravvissuti che cercano una vita ogni giorno, e in questo è vero che presto più attenzione a chi ha avuto la vita più difficile, le donne».

Nel 2025 verrà finalmente tradotto in Italia il ciclo di Annika Kaunda. Cosa si aspetta e cosa devono aspettarsi i lettori italiani?

«Spero che vi piaccia tanto quanto ai lettori spagnoli. Il primo dei romanzi ha venduto circa quattordici edizioni, e gli altri hanno seguito la sua scia. Sono romanzi polizieschi dal ritmo molto serrato, ma ciò che più li distingue dagli altri è la dimensione sociale che possiedono. C'è sempre un tema di denuncia attorno al quale intreccio l'intera trama, delitti compresi».

C'è ancora il noir storico nei progetti?

«Sì, sto lavorando al mio prossimo romanzo, che sarà anche un noir storico. Ma voglio pure tornare ai romanzi polizieschi contemporanei, che mi permettono di esplorare questioni attuali della letteratura».

La giornata di sabato prossimo sarà preceduta alle 18.30, in piazza del Popolo, da François Morlupi che conversa con Enrico Pandiani del suo romanzo “Il gioco degli opposti” (Salani). Mentre alle 19.15, Massimiliano Avesani presenta, in anteprima nazionale, “Ogni piacere” (Edizioni Maxottantotto) con Elias Vacca. In chiusura, alle 21.30, sempre in piazza, “Canzoni dal supercarcere” con Daniela Cossiga, Antonio Meleddu, Gabriele Cau, Matteo Anelli.

