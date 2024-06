Gigio Donnarumma evita l’umiliazione 

Se la partita è finita solo 1-0 per la Spagna il merito è tutto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere dell’Italia ha salvato il risultato almeno sei volte, alcune delle quali in modo straordinario (il tiro di Ruiz tolto dall’angolino, il duplice intervento a terra nell’arco di pochi minuti a fine gara su José Perez). E quando l’estremo difensore è il migliore in campo, non serve aggiungere altro per capire come è andata la partita.

«Ma si vince e si perde tutti assieme», si schernisce il numero 1 azzurro a fine gara, «dovevamo fare molto, molto meglio». La squadra sperava in un match ben diverso. Invece è stata una sofferenza sin dal primo minuto. Alla fine si contano venti tentativi di attacco della Spagna contro i 4 dell’Italia. «Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili», ammette il portiere, «abbiamo avuto poca qualità. E loro in queste situazioni ti puniscono. Da salvare c’è solo l’atteggiamento, abbiamo corso tanto anche se a volte l’abbiamo fatto male. Siamo arrabbiati, ora dobbiamo usare questa cattiveria per l’ultima partita. Il destino è nelle nostre mani, non dobbiamo fasciarci la testa prima di essercela rotta. Porteremo a casa il risultato».

