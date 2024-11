«Gigi usava le parole per migliorare il silenzio» 

L’emozione di una serata speciale è nelle misurate parole di Giorgio Porrà: «Non bisogna sprecare parole, Gigi le usava solo per migliorare il silenzio». Comincia così, all’ora di cena, alla Unipol Domus, “Un sardo nato in Lombardia”, l’ultimo appuntamento della prima giornata della Football week dedicata a Gigi Riva. Davanti a duecento appassionati (molti posti in piedi), con il giornalista cagliaritano, volto noto di Skay, ci sono Riccardo Milani, l’amico-regista che ha firmato “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, docufilm dolce e fedele di tutta la carriera calcistica, l’attore e regista Jacopo Cullin, che anni fa ha diretto Riva in uno spot per gli Special Olympics, e il capo della redazione sportiva dell’Unione Sarda Enrico Pilia. «Gigi è un modello educativo», dice Milani, «ci manca il suo coraggio. Ci ha indicato la strada e lo ha fatto con l’esempio». La parola che spiega tutto delle vita di Riva è libertà: quella che spinse Rombo Di Tuono a restare in Sardegna, anzi a diventare sardo più dei sardi, lui che veniva dalle sponde di un lago lombardo. E ha ragione Enrico Pilia quando dice che «festeggiamo il compleanno di Riva perché non riusciamo a staccarci da lui». Il campione omerico è quasi superfluo raccontarlo. «Di Gigi mi ha affascinato la sua forza nel dire “no”», dice Cullin.

Parole che vanno dritte al cuore. Come le emozioni che rivela il museo dei cimeli, Cagliari 1920, alla Domus, aperto a fine serata (solo ieri) e subito preso d’assalto. «Era una forza della natura», dice il signor Camillo davanti alla gigantografia. «Tutti avremmo voluto essere Gigi Riva». ( ma. mad .)

