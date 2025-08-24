Gigi Sanna: «Farcana è chiusa, usate la nostra piscina» 

Da metà ottobre la città sarà sprovvista del servizio offerto dalle piscine comunali, un grosso problema per atleti, famiglie e singoli, e per chi, in modo particolare, ha bisogno di fare riabilitazione o fisioterapia in acqua. Le alternative per poter ottenere il servizio, sono a chilometri di distanza, ma in città la fattoria Istentales potrebbe venire in aiuto al Comune e ai cittadini. La struttura, infatti, è dotata di piscina coperta e riscaldata, adatta anche ad atleti, bambini e disabili. «Siamo aperti al dialogo con il Comune di Nuoro per proposte di qualsiasi tipo - dice Gigi Sanna degli Istentales -. La nostra struttura è attrezzata e adeguata per poter accontentare le varie tipologie di richieste e i fruitori, soprattutto in un periodo di difficoltà come questo con la chiusura in autunno della piscina olimpionica di Farcana e quella di via Lazio». Alcuni degli iscritti della piscina di via Lazio, lo scorso anno, si sono trasferiti proprio nella Fattoria Istentales, a Badde Manna, a seguito del costante apri e chiudi della piscina di via Lazio. Qui sono presenti ben 7 istruttori, divisi per le varie categorie. La struttura, infatti, dal 2018 offre diversi servizi. Il 4 settembre apriranno le iscrizioni e sarà possibile usufruire del servizio dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20».

RIPRODUZIONE RISERVATA