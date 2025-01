Gigi Riva, un anno dopo Il campione è sempre vivo 

«Gigi sta male». Sono le 6 di sera dì lunedì 22 gennaio. Il giorno prima il Cagliari esce sconfitto dallo stadio di Frosinone. Riva è al Brotzu dall’alba di domenica, un infarto. All’inizio l’ipotesi di volare al Brotzu non lo trova d’accordo, lo convincono i familiari. Alle 17.30, mentre si sta preparando per la cena e scherza con i medici sul suo letto, la situazione precipita. Nel corso della giornata, nonostante gli esami cardiologici avessero evidenziato una grave patologia alle coronarie, aveva rifiutato l’intervento di angioplastica. I medici fanno il possibile per recuperare una situazione disperata, il figlio Nicola rivelerà 48 ore dopo che Gigi era stanco, aveva detto basta, voleva continuare il suo percorso senza altre regole da seguire. Alle 19.10 il cuore si ferma per sempre, in pochi secondi la notizia è di quelle che non avresti mai voluto sentire ma c’è e ci devi convivere, sapendo che ci sarà sempre un prima e un dopo Riva.

Le lacrime

Ancora oggi, a un anno da quella giornata, la Sardegna e il mondo dello sport, non solo quello del calcio, continuano a celebrare l’uomo-simbolo, personaggio complesso quanto riservato, figura mitologica quando indossava la maglia del Cagliari ed esemplare da anziano difensore dei valori più veri della sardità, pur provenendo dal profondo nord. Patrono laico di una terra ai margini del Continente e portata su una vetta impensabile con quello scudetto conquistato nel 1970. E quella fila interminabile che per due giorni ha attraversato, in silenzio, il perimetro del vecchio stadio per arrivare alla camera ardente della Unipol Domus, è stata un’altra testimonianza di quanto la Sardegna e Cagliari amassero e amino il grande campione. E poi i murales in giro per la Sardegna, gli speciali dei grandi network, le testimonianze dei grandi campioni: Riva era planetario e non ha perso mai il fascino del campione.

In comune

Ieri, i consiglieri comunali Alessandra Zedda e Ferdinando Secchi hanno presentato una proposta al sindaco e alla giunta per istituire “nelle scuole elementari e medie, la giornata del ricordo di Gigi Riva, in quanto tramandare le gesta sportive di questo campione potrebbe essere importante specialmente per le nuove generazioni. E decidere di istituirla o il 7 novembre (data nascita Gigi Riva) o il 12 aprile (la conquista dello scudetto) tenendo delle interlocuzioni specifiche nelle scuole cittadine, con la collaborazione della famiglia, del Cagliari calcio, di ex compagni di squadra, di persone di cultura, di dirigenti e allenatori della scuola calcio “Gigi Riva”. La parola a Massimo Zedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA