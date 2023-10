Gigi Riva, un amore gigante 

Una statua di Gigi Riva in bronzo alta più di tre metri, cuore di un imponente progetto per ricambiare il grande amore di Rombo di Tuono per la Sardegna: a proporre il monumento in onore del calciatore più amato dai sardi, è uno scultore di Ortisei, che doveva girare il mondo in camper con la sua famiglia ma poi è arrivato in Sardegna.

Scelta di vita

Mirko Moroder a un certo punto della sua vita ha deciso, insieme a sua moglie Agnes, insegnante originaria di Vipiteno, di mollare tutto e con i loro bambini, Lucia che ha 9 anni e Gabriele che ne ha 7, girare il mondo in camper. Oggi esistono le scuole on line, il sogno di viaggiare tutto l’anno con bambini in età scolare si può concretizzare più facilmente. E così l’artista e la sua famiglia lasciano Bolzano e si dirigono verso sud: prima tappa la Toscana, una bella esperienza. A novembre dello scorso anno decidono di spostarsi in Sardegna. Come capita a tanti se ne innamorano e la loro idea di girare il mondo, davanti a tanta bellezza, vacilla. «Ci siamo accorti subito che questo è un posto meraviglioso, dove si vive bene - spiega Mirko - i bambini si sono ambientati subito. Non solo il clima e l’ambiente, anche le persone sono accoglienti. Così abbiamo deciso che ci fermiamo qui qualche anno. Io posso svolgere il mio lavoro ovunque mi trovi».

Gratitudine

Durante il suo soggiorno nell’Isola lo scultore scopre che sono molte le persone che una volta giunte qui non riescono più ad andarsene, tra queste appunto Gigi Riva. «Sembra incredibile - racconta - ma non passa giorno senza che qualcuno mi racconti di come Gigi Riva abbia rinunciato a squadre prestigiose e compensi da capogiro pur di rimanere a Cagliari. Ho 50 anni, certo sapevo chi era Gigi Riva e ne conoscevo le prodezze sportive ma non avevo idea dell’amore reciproco tra lui e i sardi. Così ho visto video, articoli e interviste su Rombo di Tuono e ho capito il valore di quest’uomo e il sentimento di gratitudine che i sardi nutrono per lui». A Mirko non manca certo il talento, del resto è di famiglia: suo bisnonno Lodovico Moroder fu premiato con la medaglia d’oro all’Esposizione Mondiale di Parigi del 1900. Mirko ha studiato arte e scultura a Ortisei, famosa per l’intaglio del legno, e ha all’attivo moltissime opere d’arte: inizialmente arte sacra, poi ha cominciato a scolpire anche altri soggetti.

Il progetto

Dunque per lui è stato quasi automatico immedesimarsi nel mitico campione dello scudetto col quale condivide l’amore per l’isola, ma allo stesso tempo ha pensato che una persona così meritasse un monumento che esprimesse tutto l’amore dei sardi nei suoi confronti e si è messo subito al lavoro per realizzare il modello in creta ad olio. «Ho immaginato come sarebbe bello se in un punto strategico di Cagliari ci fosse una grande statua di bronzo ben visibile, alta più di tre metri, in modo che chiunque passando possa conoscere la storia di Gigi Riva». Mirko ha in mente non una semplice statua ma un’installazione complessa di cui naturalmente non svela i particolari, ma capace di suscitare una forte emozione. Un’opera imponente la cui realizzazione necessita del coinvolgimento delle istituzioni, per questo Mirko vorrebbe condividerla col sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che conta di incontrare, e col presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini, e naturalmente il suo più grande sogno è raccontare il suo progetto direttamente alla famiglia Riva.

