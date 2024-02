Gigi Riva protagonista del ricordo di De Andrè 

Sarà un incontro ideale, tanti anni dopo quelli reali, tra i due non sardi più sardi che abbiamo avuto: Fabrizio De Andrè e Gigi Riva. Si apre giovedì alle 18, al T-hotel, la dodicesima edizione di “Buon compleanno Faber”, che quest’anno ha come sottotitolo “Non una cover, non un omaggio e nemmeno un ricordo”. Insomma, non si parlerà di De Andrè, ma saranno raccontati storie, luoghi e genti attraverso i lavori del cantautore genovese.

Libro e dibattito

L’appuntamento, quest’anno, si aprirà nel ricordo di Gigi Riva. Fu lo stesso Hombre vertical a creare questa storia attraverso il racconto di un indimenticabile, timido incontro con il cantautore a Genova nel 1969. A neanche un mese dalla scomparsa di Riva, l’occasione per riflettere sulla sua storia e sul suo mito è la presentazione de “Il sogno di Achille, il romanzo di Gigi Riva”, edito per Chiarelettere nel 2020. Alla presenza dell’autore e di altri ospiti legati al grande bomber del Cagliari e della Nazionale, la serata di apertura giovedì sarà introdotta dalla responsabile culturale del T-hotel Rita Zoccheddu, dal direttore del festival Marco Asunis e dal giornalista Vito Biolchini, che ne curerà il confronto.

La giornata sarà conclusa con un concerto intitolato “In te unde de Faber, sulle rotte di Fabrizio De Andrè”, nel quale si esibiranno Battista Dagnino (voce, chitarra e bouzouki), Raoul Moretti (arpa) e Gerardo Ferrara (voce e percussioni). Grazie alla presenza di Carlo Vulpio, si coglierà l’occasione per un breve viaggio nei luoghi che hanno accompagnato la rassegna.

