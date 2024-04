Domani ricorre il 54° anniversario della vittoria dello Scudetto del Cagliari nell’indimenticabile stagione sportiva 1969-70. Per celebrare quella storica partita Cagliari-Bari, che sancì la conquista del titolo di Campione d’Italia, e soprattutto per ricordare la figura di Gigi Riva, nella sede della FIGC, a Cagliari in via Bacaredda 47 alle ore 11, sarà presentato il libro “Gigi Riva, il campione, l’amico, il mito”, edito da Carlo Delfino e curato da Umberto Oppus e Mario Fadda. Interverranno gli autori, il figlio del campione Nicola Riva, il presidente della Figc Sardegna Gianni Cadoni, i compagni dello Scudetto Mario Brugnera, Ricciotti Greatti, Adriano Reginato e Giuseppe Tomasini, gli ex rossoblù Pino Bellini, Renato Copparoni, Guglielmo Coppola, Riccardo Dessì, Gianluca Festa, Emanuele Gattelli, Gianfranco Matteoli, Gigi Piras, Vittorio Puxeddu, Roberto Quagliozzi e Gianni Roccotelli, il presidente del Coni Bruno Perra.

Oppus e Fadda hanno raccolto una settantina di interviste a tutti i personaggi del calcio e del giornalismo che sono stati a contatto con Riva o ne hanno raccontato le gesta, con alcuni protagonisti del nostro tempo che hanno voluto essere presenti in questa raccolta di opinioni e aneddoti su uno dei più grandi attaccanti italiani di tutti i tempi, il bomber scomparso lo scorso 22 gennaio e che, tuttora, vanta il record delle reti segnate in Nazionale. La presentazione sarà curata dai giornalisti Enrico Pilia e Ilaria Muggianu.

RIPRODUZIONE RISERVATA