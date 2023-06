Gigi Riva: è una sensazione indescrivibile  

La Serie A che torna a colorarsi di rossoblù, il chiasso festoso dei cagliaritani che arriva fino a casa sua, nel cuore di San Benedetto. Novanta minuti in silenzio, senza guardare e ascoltare. Perché Rombo di Tuono non ama le emozioni così forti, soprattutto queste, emozioni da finale.

Quella di ieri notte è stata una grande gioia anche per Gigi Riva, che sente anche suo questo incredibile ritorno del Cagliari in Serie A. Il presidente onorario dei rossoblù non se l'è sentita di guardare ieri sera la finale playoff, un po' per scaramanzia, un po' perché sentiva il peso della gara. Ma una volta arrivata la notizia dal San Nicola del gol di Leonardo Pavoletti è stata grande l’emozione per Rombo di Tuono: «Sono felicissimo per questa promozione – ha detto Riva – non era per niente semplice andare a vincere a Bari, ribaltando il risultato dell’andata. La squadra ha mostrato grande carattere e mentalità in uno stadio ostico come il San Nicola».

Secondo Riva il vero artefice di questa incredibile cavalcata in Serie A è l’allenatore Claudio Ranieri: «Per come era iniziata la stagione, Ranieri ha fatto un autentico miracolo portando il Cagliari prima ai playoff e poi in Serie A. Lui rappresenta l’unica certezza da cui poter ripartire la prossima stagione. É una persona straordinaria oltre che un grande allenatore. I meriti vanno anche alla società che ha creduto fortemente in lui, facendo un regalo a tutti i tifosi». Riva si complimenta anche con Pavoletti: «Soltanto lui poteva decidere questa partita. Se lo merita per quello che ha dato al Cagliari in tutti questi anni». Il pensiero va anche ai “suoi” tifosi che ieri sera, fino alle prime ore dell’alba, hanno festeggiato il ritorno in massima serie ad un anno di distanza dalla retrocessione di Venezia: «Vedere gioire i tifosi del Cagliari è per me un’emozione indescrivibile». A casa del più grande attaccante della storia del calcio italiano, ieri notte, c’era un’atmosfera diversa. Quella che solo il Cagliari, con le sue imprese, sa regalare ai suoi tifosi.

