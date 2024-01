Gigi Riva commemorato dai bambini 

Una domenica in ricordo di Gigi Riva quella che si è svolta due giorni fa nella parrocchia di San Giovanni Battista De La Salle. Al termine della celebrazione della messa dei bambini e delle bambine, il parroco don Walter Onano ha ricordato la figura di Rombo di tuono a una settimana dalla sua scomparsa. Don Walter ha delineato alcuni aspetti del grande campione non solo dal punto di vista sportivo ma anche per quanto ha saputo donare con il suo esempio di vita. «Un esempio di correttezza e di etica applicata al gioco del calcio. È stato per tantissimi un punto di riferimento, sempre disponibile per un consiglio o un incoraggiamento», afferma il parroco della chiesa di via Seneca. Grande emozione, poi, quando don Walter ha mostrato una copia della maglia indossata dai calciatori del Cagliari che vinsero lo scudetto nel 1970. I bambini e tutta l’assemblea hanno salutato, con un lungo e sentito applauso, il ricordo del “mitico” Gigi Riva. (st. la.)

